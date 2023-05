”Le Chant du silence” version Youcii, à savourer

Le début d’une belle histoire. Quelques semaines plus tard, les deux filles se recontactent et décident d’écrire une chanson. “Nati étant alors en Espagne, tout s’est fait par Messenger et notre première chanson est née comme ça.”

D’autres ont suivi le mouvement, il y a eu les premiers enregistrements en studio puis les premiers concerts. “Malheureusement, le Covid s’en est mêlé et on a dû tout annuler. On a alors travaillé sur un album et sorti un premier EP en octobre 2021.”

Cet EP propose six titres aussi variés les uns que les autres, “toutes des compositions propres qui racontent des situations de la vie de tous les jours. C’est léger, poétique et parfois un peu espiègle.”

Sur scène, Nati est la chanteuse lead et Aurélie l’accompagne à la guitare et au piano. “On aime faire passer les gens du rire aux larmes.”

Mais l’actualité de Youcii, c’est un nouveau single, Le Chant du silence, une réinterprétation en français du célèbre The Sound of silence de Simon&Garfunkel. Cette version francophone a déjà dépassé le cap des 16 000 vues sur YouTube.

”On reçoit pas mal de retours positifs. Cela nous pousse à continuer avec toujours cette même envie de faire découvrir notre musique.”

Les deux filles planchent d’ailleurs sur un deuxième EP alors que les dates de leurs prochains concerts sont disponibles sur leur page Facebook. À déguster sans modération.