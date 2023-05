Animations pour les plus jeunes, dimanche gratuit, que visiter dans le Brabant wallon durant les congés de printemps ?

Les 3 et 10 mai, la Fondation Folon, à La Hulpe, organise deux ateliers artistiques autour d’un des thèmes de prédilection de l’artiste Jean-Michel Folon : le voyage. Au programme : apprentissage des techniques d’aquarelle pour les petits mais aussi pour le reste de la famille. 7 euros pour les jeunes de 6 à 18 ans, 12 euros pour les +65 ans et 15 euros pour les adultes, les tarifs comprennent l’atelier et la visite de la Fondation.

Au Bois des rêves, le Musée de l’Eau et de la Fontaine va accueillir les enfants, les après-midi jusqu’au 5 mai… et uniquement eux ! L’occasion de laisser les jeunes de 5 à 10 ans aux mains de l’équipe, le temps de profiter du domaine. Une série d’activités sont prévues et adapter aux différents âges : chasse au trésor, découverte des animaux, décollage de fusée aquatique, etc. Chaque jour à son thème : les aventuriers, les météorologues, les animaux de la mare pour mercredi, jeudi et vendredi. Le tarif est de 12 euros par enfant.

Ce samedi 6 mai, l’Abbaye de Villers-la-Ville se tiendra de 14 à 16 heures, le jeu du Cloître. En famille ou en ami, l’abbaye propose 15 défis d’observations et de réflexion. Une chasse au trésor des moines dans le cadre du domaine. Un jeu d’exploration ou plusieurs équipes se mesurent les unes aux autres. Pour les prix, 15 euros pour les plus de 12 ans et 8 euros entre 6 et 12 ans. Ils comprennent également l’entrée à l’Abbaye.

À Louvain-la-Neuve, il y aura deux activités le 10 mai au Musée L. La première concerne les enfants de 5 à 12 ans. Trois séances de découvertes autour des œuvres de musées racontées par les médiatrices du musée. S’ensuivra un petit atelier créatif où l’imagination prime. Le prix est de 5 euros et vaut également pour la visite du musée. Mais le Musée propose également des contes enchanteurs proposés par Ria Carbonez, conteuse professionnelle depuis plus de 15 ans.

Pour les activités proposées ci-dessus, les réservations sont obligatoires sur les sites des différents musées.

Huit musées gratuits

Ce dimanche 7 mai, c’est le premier dimanche du mois. Et à chaque fois de nombreux musées sont accessibles gratuitement partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. 150 musées au total. Le Brabant wallon en propose huit : le Musée Armand Pellegrin (Hélécine), les Musées L et Hergé (Louvain-la-Neuve), le Musée Wellington (Waterloo), Musée de la Porte (Tubize), le Musée communal de Nivelles, le Forge-Musée et le Musée Marthe Donas (Ittre). Pour le musée Marthe Donas, une exposition se tient jusqu’au 28 mai sur les 50 ans de vie d’artiste de la plasticienne Marie-Paule Haar et ses sculptures abstraites faites de matériaux tels l’acier, le plexi ou encore le plomb.