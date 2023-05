Perwez: près d’un demi-million d’euros de travaux au Prieuré de Malèves-Sainte-Marie

"C’est un très beau projet, a commenté le bourgmestre, Jordan Godfriaux (Ensemble). Chacun apporte quelque chose: des surfaces, des bâtiments, une expertise, des activités, des investissements en termes de parking et des moyens financiers."

Le bâtiment et les alentours bénéficieront en effet d’une rénovation, afin d’accueillir au mieux les animations. "Le projet est estimé à 450 000 € ou 500 000 €, il servira de lieu de rencontre ou de recueillement, d’échange et de joie, si le moment est plus heureux. Le tout, pour le bien de la population, qu’elle soit croyante ou laïque."

Concrètement, la Commune de Perwez a prévu un subside direct, ainsi que le financement d’un parking, facilitant ainsi l’accès aux bâtiments, "tout en respectant le voisinage". Pour ce faire, un bail emphytéotique de 66 ans a été conclu entre les parties, "afin de garantir ce projet sur le long terme. C’est aussi un moyen pour la commune de Perwez de conserver son patrimoine".

En ce qui concerne le bâtiment du Prieuré et de l’église le jouxtant, sa rénovation a commencé au mois de janvier. "Un projet solidaire qui a pu voir le jour grâce à des dons recueillis par l’ASBL, pour un montant de 300 000 € et un prêt de l’archevêché, à hauteur de 100 000 €."

Qu’est-ce qui est proposé par l’association, animée par Gabriel Ringlet, ancien professeur et vice-recteur de l’UCLouvain ? Diverses activités, comme des débats, spectacles et conférences. Les mots d’ordre: dialogue, rencontre, création et célébration.

"Afin de profiter de ce lieu d’exception et de se diversifier, le Prieuré se réinvente via ce projet, termine le bourgmestre. Mis à part la rénovation du bâtiment, ce lieu alliera rencontres culturelles et spirituelles. Sans renier son identité chrétienne, cet espace accessible à tous s’ouvre aussi sur les autres religions, les agnostiques et les athées."