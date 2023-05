Plus de 3,7 millions d’euros pour valoriser deux biens à “haute valeur patrimoniale” dans le Brabant wallon

À lire aussi

La Ferme de la Grange à la Dîme est une propriété d’In BW, l’intercommunale brabançonne. Son département économique a lancé le projet “Sur le Champ” pour faire des lieux un laboratoire pour favoriser l’alimentation en circuit court. La Ferme et les terrains alentour serviront donc de lieux de réunions pour différents acteurs du circuit court et de l’alimentation durable. Une manière de rassembler les petits producteurs autour de la production comme de la vente. En plus, un volet pédagogique va y être installé et proposera animations et formations autour des activités de la ferme et servira pour enseigner les nouvelles techniques d’agriculture.

Un espace horeca s’ajoutera dans cet endroit représentatif des fermes carrées brabançonnes du XVIIe siècle.

Transformation pour la chapelle et l’ancien hospice

L’ancien hospice et la chapelle des sœurs augustines à Rebecq sont deux monuments classés. Avec les subventions, ils vont prendre de nouvelles fonctions : une bibliothèque et des espaces modulables comme une médiathèque, centre média, etc. En dehors des heures d’ouverture, les lieux se transformeront pour accueillir des évènements divers allant de conférences à des visites.

Cette réhabilitation des lieux rend hommage à l’histoire et à l’activité des sœurs tout en les intégrant dans le monde contemporain.