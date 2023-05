Face à Batopin, certaines communes du Brabant wallon font de la résistance

Retirer de l’argent liquide est une tâche de plus en plus complexe en Belgique. Depuis quelques années, le nombre de distributeurs de cash ne fait que diminuer. En raison, les distributeurs (ATM) ont un coût non négligeable pour les banques et d’autant plus, les transactions en paiement liquide ont été réduites de 50 % en une décennie. Face à cela, les banques ferment petit à petit leurs ATM. Si on pouvait en compter près de 9000 en 2015, aujourd’hui, l’objectif est d’arriver à 4000 distributeurs. Donc moins mais mieux répartis. C’est en substance les promesses du réseau Batopin (Belgian ATM Optimization Initiative), un réseau de distributeurs automatiques neutres, fruit d’une collaboration entre les quatre plus grandes banques de Belgique : Belfius, ING, BNP Paribas Fortis et KBC.