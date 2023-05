10% de conducteurs en infraction lors du dernier Speed Marathon Nivelles et Genappe : un automobiliste flashé à 96 km/h dans une zone 30

À la fin du mois d’avril, un nouveau "Speed Marathon" – littéralement, un "marathon de la vitesse" – a été organisé dans toute la Belgique par les polices locales et la police fédérale. L’initiative, largement annoncée dans les médias mais aussi via les réseaux sociaux par la police elle-même, vise à sensibiliser les usagers aux risques d’une vitesse excessive au volant. La dernière édition datait du mois d’octobre 2022 et à cette occasion, un peu plus de 4% des conducteurs contrôlés se trouvaient en infraction. Lors du conseil de police de cette semaine, les élus ont demandé si la zone avait participé à ce dernier Speed Marathon, et quels en sont les résultats.