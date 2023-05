150 cyclistes attendus ce dimanche à Orp-Jauche: voici les perturbations attendues pour les automobilistes

"J’en ai discuté avec le bourgmestre et l’échevin compétent, ils ont accepté ma requête et ce dispositif de rétrécissement a été démonté ce mercredi, a annoncé ce jeudi Jean-Paul Van Horebeke, responsable de l’organisation. Les autorités m’avaient promis que ce serait fait, mais la date approchait et je ne voyais rien venir. Or, je devais prendre une assurance pour les coureurs, avoir une ambulance disponible, etc. Finalement, tout a été fait à temps, avec même quelques réparations effectuées sur le parcours. Je suis donc satisfait J’espère maintenant attirer environ 150 participants."

Par ailleurs, 23 signaleurs seront nécessaires dimanche. "J’ai déjà la confirmation pour 19 d’entre eux, j’en trouverai bien trois ou quatre supplémentaires d’ici dimanche, ajoutait Jean-Paul Van Horebeke jeudi matin. Là, je suis en train de tout flécher à l’ancienne, les préparatifs avancent…"

L’organisation de cette course cycliste ne sera pas sans conséquences sur la circulation automobile: il sera interdit de stationner ce dimanche, de 10h à 18 h, dans les rues Joseph Jadot, Joseph Grenier (entre le rond-point et la place Albert Dupont à Orp-le-Petit), de Jandrain, de Genville, sur la place du 1er Cuirassier Français, ainsi que dans les rues de la Dîme et du Chêneau. Enfin, les automobilistes ne pourront pas circuler dans le sens opposé à la course.