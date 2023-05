La Fête des plantes et du jardin aux jardins d’Aywiers propose des plantes bien sûr, mais des plantes parfois méconnues. Elle propose surtout d’aller à la rencontre de quelque 200 professionnels du monde des jardins qui partageront leur passion dans ce cadre enchanteur qu’est l’ancienne abbaye cistercienne d’Aywiers, à Lasne.

"La Fête des plantes et du jardin de l’abbaye d’Aywiers se tiendra comme de coutume le premier week-end du mois de mai, à la seule différence que, cette année, nous serons en pleines vacances scolaires, se réjouissent les organisateurs. L’occasion rêvée de se pencher sur le monde merveilleux du jardin “enfant admis”, lieu magique entre tous où s’éveiller en toute quiétude à la nature et bâtir quelques rêves. Le jardin est pour les enfants une intarissable source de découvertes, de questions et de plaisir. Il stimule leur imaginaire et révèle nombre de leurs talents."

Et si la magie du jardinage n’aura plus de secrets pour les plus petits, les grands ont eux aussi toujours beaucoup à apprendre vu la diversité végétale que le Fête des plantes présente chaque année.

Si chaque année apporte son lot de nouveautés horticoles et autres expériences, ce rendez-vous propose aussi des animations, des ateliers, des conférences, des balades, des visites guidées du site et bon nombre d’activités pour les plus petits.

Le programme détaillé se retrouve sur le site de la manifestation aywiers.be.

Le rendez-vous est fixé ce vendredi 5 mai, ce samedi 6 mai et ce dimanche 7 mai, les trois jours de 10h à 18 h.

Rue de l’Abbaye, 14, à Lasne.infos@aywiers