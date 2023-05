Wavre : ça chauffe dans les coulisses du "Jeu de Jean et Alice" !

Une quarantaine de commerçants déguisés

Cette année, et c’est une grande première, les commerçants de l’Association des commerçants de Wavre (ACW) s’associent à l’événement en enfilant, eux aussi, des habits d’époque, même s’ils doivent rester derrière leur comptoir. Ce jeudi, ils étaient invités à se présenter à l’essayage dans l’atelier de couture des Dames de l’Ouvroir, à l’Espace Simone Veil, rue Lambert Fortune. Une vraie ruche, cet atelier ! Avec ses abeilles ouvrières, soit une vingtaine de couturières bénévoles. On a vu y défiler les représentants de La Maison de la Bougie, de La Cadrerie, du snack Tartineke, du glacier Carette, de la maison Art à table, etc. Sophie Ruelle, secrétaire de l’ACW, était un peu à l’étroit dans son habit mauve, mais elle souriait: "On ne va pas se mentir. Les commerçants sont impactés puisque cela se passe dans le centre et que la circulation est modifiée. En plus, le mois de mai est un mois important pour nous. L’idée est donc de jouer le jeu avec les organisateurs du syndicat d’initiative Visit Wavre, et d’en faire quelque chose de positif. Les rues seront également éclairées avec des oriflammes, pour leur donner une tonalité médiévale. Et certains restaurants proposeront une formule spéciale figurants".

Marie-Henriette, à la tête de la ruche

Habiller les commerçants – et convaincre ces messieurs de porter un collant – n’est qu’une infime partie du travail des Dames de l’ouvroir. Toute l’année, ces abeilles ouvrières se rassemblent chaque jeudi. Elles rendent service à la Ville en brodant les cadeaux offerts aux nouveau-nés, elles confectionnent les habits du Maca ou encore les costumes de la confrérie du Stofé. Pour le Jeu de Jean et Alice, elles sont à pied d’œuvre depuis des mois et ne comptent pas leurs heures, elles travaillaient même le 1er mai dernier.

À la tête de la ruche, la reine des abeilles, Marie-Henriette Pigeolet (la maman de l’ex-bourgmestre de Wavre). Après avoir été professeur de couture, elle dirige l’atelier depuis 35 ans. "Beaucoup de costumes sont repris d’édition en édition, depuis 35 ans. D’autres sont créés pour chaque édition, c’est le cas d’une trentaine de costumes cette année. Pour le chœur et la foule uniquement, il y en a 370. Mais c’est difficile de dire combien on en a en tout", avoue-t-elle, tout en se promettant d’en faire l’inventaire à l’issue des représentations, avant de les remiser pour les cinq prochaines années, à l’hôtel de ville.

Il ne reste que dix jours pour tout achever. L’une des couturières explique: "On travaille mais on s’amuse bien. On vient trois jours par semaine pour le moment, mais il reste encore beaucoup à faire…"

À l’heure de fermer l’atelier, Marie-Henriette ne partira pas les mains vides. "Nous ne reprenons pas du travail chez nous le soir, mais madame, elle le fait", dit une de ses complices. "Oui, mais c’est pour Wavre que je le fais", répond Marie-Henriette dans un sourire.

Du mercredi 17 au dimanche 21 mai 2023, spectacle de 22h à 23 h 30. Tarif: 20 €. Réservation en ligne sur www.jeanetalice.be ou au bureau d’accueil de VisitWavre ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h (rue de Nivelles, 1, 1300 Wavre).