Deux listes MR différentes pour les prochaines élections à Genappe

Huts (Les Engagés) : “Nous sommes partants pour poursuivre la collaboration”

Benoît Huts, échevin des Engagés, confirme l’intention de son groupe d’être présent sur une liste commune : “Il y a une excellente entente avec le MR. Nous sommes partants pour poursuivre la collaboration. Nous avons un bon bilan. Nous n’avons jamais fait de distinction entre les deux tendances sur les dossiers. La collaboration avec le bourgmestre est très bonne”, indique Benoît Huts.

De son côté, Sarah Hermans, conseillère communale et présidente de la section MR, indique qu’aucune décision n’a été prise à ce jour : “J’apprends quelque chose. Nous avons plusieurs candidats pour la tête de liste. Il y a Vincent Girboux mais aussi Stéphanie Bury. Cette dernière serait candidate si Gérard Couronné ne l’était pas (NDLR : nous avons cherché à joindre Stéphanie Bury mais elle était en vacances). Nos statuts prévoient que le comité prépare les élections et la liste, puis choisit la tête de liste. Cela doit être validé en assemblée générale. Jusqu’ici, rien n’a été décidé, ni pour une reconduction de l’alliance avec les Engagés contre lesquels je n’ai rien. Je veux agir dans le respect de chacun”, indique la présidente qui se plaint de subir des pressions.

Girboux, candidat bourgmestre

Selon Vincent Girboux, l’annonce de Gérard Couronné est prématurée : “Il a annoncé qu’il ne se représenterait plus. Son changement d’attitude crée un malaise. Je reconnais ses compétences et ses qualités comme bourgmestre mais les candidats MR plus jeunes à un au poste d’échevin se sentent frustrés. Nous devons préparer la génération 2030. Pour l’alliance avec les Engagés, je suis mitigé : la frustration des élus MR, le “tout à Bousval” et le manque de répartition. En outre, au CPAS, cela ne se passe pas bien avec les Engagés. On doit d’abord se mettre d’accord entre nous avant d’envisager une alliance, sans exclure les autres groupes”. Vincent Girboux est tête de liste MR et candidat bourgmestre : “J’ai déposé ma candidature. J’ai obtenu le plus de voix derrière Gérard Couronné lors des élections 2018. J’estime présenter les critères nécessaires”. Certains le soupçonnent de vouloir créer une liste parallèle s’il n’obtient pas gain de cause : “Je suis candidat tête de liste MR, c’est ma priorité”.