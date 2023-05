Louvain-la-Neuve : un solide line-up pour les 10 ans du Rock System Festival

"J’ai vraiment créé un line-up qui soit le plus cohérent possible, et progressif au fur et à mesure de la soirée. Il y a une base commune d’électro pop. Je suis vraiment content d’avoir pu regrouper autant de talents."

Lorsqu’il a contacté les différents artistes, Boris Engels n’a reçu que des réponses positives. Le plus compliqué était évidemment de coordonner tous les agendas. La Ferme du Biéreau a également accueilli la proposition avec enthousiasme. "Au lendemain de la clôture de la campagne de crowdfunding (NDLR: réussie à 110%), la Ferme du Biéreau m’a contacté. Ils n’ont plus vraiment de festival (NDLR: avant existaient La Ferme et le Grand Tremplin) , donc ça leur faisait plaisir d’être en collaboration officielle sur l’événement." Une deuxième scène a donc été ouverte, permettant d’accueillir le double d’artistes initialement prévus. "Mon but est de faire kiffer les gens et de faire vivre un maximum d’artistes, donc c’est une opportunité juste géniale. Pour le même prix, le festival a doublé."

Environ 400 places sont déjà vendues sur les 512 disponibles. Boris Engels est confiant quant à un futur sold out, même s’il ne compte pas "se reposer là-dessus". "Je suis rassuré de savoir qu’il y aura du monde, que le line-up est cool et que l’organisation est carrée. Si c’est sold out, c’est encore mieux, cela offre plus de possibilités de relancer l’événement de manière annuelle. Si pas, on fera une méga teuf et ce sera une réussite en one shot."

Les artistes se produiront chacun une trentaine de minutes. L’idée ? Avoir un festival de découvertes. "Ça a toujours été dans l’ADN du Rock System. Cela permet de voir le best of des artistes, l’essence de leur projet. L’objectif est que le public ait envie d’en voir plus et prenne des tickets pour les prochains concerts des artistes, en version longue."

Voici les 11 artistes qui se produiront lors du Rock System: Sïan Able (16 h 30), Coralien (17 h 10), Lucie-Valentine (17 h 40), Roza (18 h 20), Alice Spa (18 h 50), Konoba (19 h 30), Benni (20 h 20), Glauque (21 h), Jakbrol (21 h 50), Tukan (22 h 30), Doowy (23 h 20).