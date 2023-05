Profiter et déguster suspendu à 40m au dessus du sol, l’expérience ‘’Dinner in the Sky’’ se met à hauteur de la Butte du Lion

Ainsi, Dinner in the Sky propose lunchs, cocktails et dîners de la fin de la matinée jusqu’au soir. Et pour assouvir les envies gustatives des convives non effrayés par la hauteur, DITS prévoit pas moins de 25 chefs belges. Lors de chaque journée, ils prépareront devant les convives, un menu propre à chacun.

Version 2.0

À la différence de ces précédentes éditions, DITS propose de nouvelles façons de s’organiser. La cuisine, au centre, est plus grande et plus aérée. Une manière de rapprocher les chefs de leurs invités. Autres nouveautés, les réservations peuvent maintenant se faire pour deux ou quatre personnes. Même chose pour les entreprises, fini de privatiser l’ensemble de la structure pour parler business avec les huits tables de quatre personnes.

Trois expériences sont proposées par Dinner in the Sky. Tout d’abord, il y a un Lunch à 295 euros, quatre menus avec l’accord mets et vins avec champagne à l’arrivée et café à la sortie dans le VIP Lounge. Le lunch se déroule de 11h30 à 14h30. En après-midi, c’est le tour du cocktail pour 150 euros, avec trois compositions et les dégustations qui vont avec. En soirée, le dîner propose deux services, un à 18h et l’autre à 20h30. Similaire au lunch mais avec un menu adapté pour l’heure et toujours pour 295 euros.