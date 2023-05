Beauvechain : la route de la fraise mène à Sclimpré

Une bonne nouvelle au parfum de fruit: la route de la fraise est ouverte. Elle mène au hameau de Sclimpré, dans la ferme éponyme, chez Aline Paridaens et Mathieu Verbist. "J’ai trouvé sympa d’orner les routes du village de quatre grosses fraises, raconte Aline, car tout le monde ne passe pas par Sclimpré. Comme la saison de la fraise est entamée et qu’elle ne durera, à la grosse louche, que jusqu’à fin juin, les passants sauront que l’on existe et que nous sommes ouverts sept jours sur sept." Malgré une rude concurrence dans le secteur, les Verbist ont choisi de ne pas augmenter leur prix (5 € le ravier de 500 gr). " Il sera maintenu durant toute la saison . Nous verrons l’an prochain si nous nous alignerons sur les prix qui sont partout pratiqués."