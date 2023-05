Coupe du monde 2026 de hockey : deux task force pour promouvoir et organiser à Wavre

Les questions du député wallon de Perwez concernaient entre autres la mise en place d’une task force pour gérer cette organisation et aussi un soutien financier de la Région wallonne, comme c’est notamment le cas pour le Grand Prix de Formule 1 de Spa.

Le ministre Dolimont a donc fait le compte rendu d’une réunion à laquelle il a participé et qui s’est tenue le 27 mars dernier entre la régie communale autonome wavrienne (RCAWS), l’association royale belge de hockey (ARBH), la Ligue francophone de hockey ainsi que l’agence désignée par la fédération belge pour la soutenir dans l’organisation.

Une réunion préalable qui a permis de cibler les priorités, d’identifier les besoins, mais aussi de déjà aborder la problématique de la mobilité.

"La Ville de Wavre compte créer deux task force distinctes, a ensuite communiqué le ministre Dolimont. La première servira pour la mise en valeur et la promotion de Wavre, ainsi que pour l’organisation d’activités annexes à la coupe du monde 2026 en amont et en aval de la manifestation. Cette première task force réunira principalement des entités wavriennes."

On peut donc imaginer que cette première task force sera certainement composée de VisitWavre, le promoteur touristique de la ville de Wavre, ainsi que des associations sportives ou commerciales locales.

Mise en valeur de l’image de la Wallonie

"La seconde task force se concentrera sur l’organisation de la coupe du monde 2026, a encore expliqué le ministre avant de détailler la composition de cette seconde entit é. Dans cette dernière, seront invités outre les représentants de la commune, les services de police et de secours, la RCAWS, la fédération belge de hockey et son soutien logistique, l’aile francophone de hockey, le club local, la province du Brabant wallon et la Région wallonne."

Le ministre a ensuite confirmé que des échanges ont bien eu lieu entre ses services et la fédération de hockey à propos d’un éventuel soutien financier régional. "Le gouvernement sera saisi du dossier de subvention, a-t-il confirmé. Il va de soi que l’image de la Wallonie sera mise en valeur dans ce cadre. Au niveau des besoins en termes de personnel, il est évident qu’une telle organisation nécessitera un grand nombre de bénévoles. L’ARBH en a déjà. Le club de hockey de Wavre, le Lara, sera également sollicité et un appel à bénévoles sera plus que probablement lancé en approche de l’événement."

D’ici 2026, il reste encore un peu de temps pour lancer cet appel à l’aide.