Fête de l’ortie et lancement de la Brawette, la nouvelle monnaie locale de Rebecq

Ils vont tous apporter leur savoir et connaissances spécifiques pour proposer différentes activités, de 10h à 18 h. Il s’agira, selon eux, "d’un grand rendez-vous des alternatives concrètes à l’usage des biocides au jardin, dans nos assiettes et au quotidien."

Une thématique centrale développée de manière multiple.

"La journée, dédiée au jardin naturel, à la préservation de la biodiversité, au zéro déchet, à l’alimentation durable et à l’éco-construction rassemble et met en réseau une foule d’initiatives collectives et individuelles résolument positives, de manière ludique et information. Les producteurs bio de la région seront également de la fête."

Nouvelle monnaie locale

Au programme, il y aura des balades nature guidées, la découverte du sentier des Senteurs, du biotope aquative, une conférence-débat sur les vertus et usages de l’ortie, des démonstrations de compostage et de purins de plantes, la présentation de la Fondation pour l’Humusation, grainothèque, Repair Café "spécial jardinage", ateliers créatifs et animations pour enfants. "De nombreux stands d’information et d’initiation seront installés, nous lancerons également la Brawette, la nouvelle monnaie locale de Rebecq."

Une librairie spécialisée Nature et Progrès viendra aussi y présenter ses ouvrages.

Concerts, spectacles et contes rythmeront cette journée. "Il y en aura pour toutes les envies, tous les rêves, des plus petits aux plus grands."

Un bar proposera des jus bio, de la soupe à l’ortie, quiches, tortillas, beignets et tapas aux plantes sauvages.

Pour participer à ces festivités gratuites, l’accès se fera à partir de l’ancienne gare de Rebecq.

La navette "ortiemobile" passera toutes les 20 minutes. Pas de parking sur le site même, mais bien aux alentours: aux numéros 1 et 3 chemin Millecamps, au numéro 19 chemin de la Malpensée et au numéro 25 chemin du Flamand. Seuls les PMR et cyclistes auront l’occasion de stationner sur place, directement.

Toutes les informations sur l’événement Facebook: Fête de l’Ortie 2023.