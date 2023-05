Hassan Idrissi, ancien conseiller communal à Tubize et député wallon est décédé : “un personnage atypique, controversé mais très attachant”

À lire aussi

Hassan Idrissi est un homme politique parti de rien. Un homme comme tout le monde qui, petit à petit, a gravi les échelons pour devenir député wallon et par la même occasion député à la FWB. Fils d’un père marocain et d’une mère sicilienne, sa famille a connu ses propres difficultés. Alors qu’il n’était qu’adolescent, son grand frère se suicide à l’âge de 25 ans. Suite à ce drame, les parents se sépareront laissant régulièrement Hassan et son petit frère seuls à se débrouiller. De cette expérience de vie, Hassan Idrissi s’en est trouvé renforcé et comprenait d’autant mieux les situations compliquées vécues par certaines personnes.

Dimitri Legasse l’a “très bien connu”, il a engagé Hassan quand il était échevin des Sports au début des années 2000 à Rebecq : “je pense que c’était son premier emploi d’ailleurs”. L’élu wallon décrit Hassan comme un bon joueur de foot local mais surtout comme un travailleur exceptionnel et acharné : “Il a fait un travail de dingue, à la Maison des Jeunes en ce qui concerne les problèmes de drogues”. Dimitri Legasse rappelle également son implication dans de grands évènements comme à Rebecq avec le Concerto à 1 euro. “Il avait aussi une grande capacité de conciliation, la tchatche” ajoute le président des socialistes brabançons.

Mais la carrière de Hassan Idrissi ne s’arrête pas là, “il voulait encore grandir”. En 2012, il devient conseiller communal à Tubize, au podium de devenir échevin. Il sera fort impliqué dans la vie politique communale. Il devient également le suppléant de Dimitri Legasse au parlement wallon lors des élections régionales de 2014. Lorsque Dimitri Legasse rempile pour un mandat de bourgmestre en 2018, Hassan le remplacera pendant six mois au Parlement. Même si l’expérience a été brève, Hassan Issidri souhaitait passer un message d’espoir : “même en partant de rien, on peut y arriver” déclarait-il en 2018. Lors de son mandat, il a intégré diverses commissions et à travailler à l’élaboration d’un fonds de solidarité pour les enfants qui pratiquent un sport.

La rédaction salue un homme de conviction investi pour la vie locale et présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

Toute personne ayant des idées suicidaires peut contacter la ligne d’écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800 32 123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d’infos sur www.preventionsuicide.be.