9 des 10 communes wallonnes les plus chères pour une maison sont dans le Brabant wallon

Le prix médian ? Il indique que 50% des biens se sont vendus à un prix supérieur et 50% à un prix inférieur.

En Wallonie, en 2022, les prix médians s’élevaient à 175 000 € pour une maison (2-3 façades), 290 000 € pour une maison 4 façades et 175 000 € pour un appartement. Au niveau belge, ils étaient respectivement de 255 000 € (2-3 façades), 360 000 € (4 façades) et 230 000 € (appartements).

Le Brabant wallon est la seule province wallonne à dépasser les prix médians nationaux. Pas étonnant donc de retrouver 9 de ses communes dans le top 10 wallon des maisons les plus chères (2-3-4 façades) : dans l’ordre, Lasne (704 125 €), Waterloo, La Hulpe, Chaumont-Gistoux, Rixensart, Attert (province de Luxembourg), Beauvechain, Wavre, Walhain et Ottignies-Louvain-la-Neuve (385 000 €).

Lasne, 5e au niveau belge

Au niveau national, Lasne se place toutefois 5e, derrière Ixelles (prix médian de 790 000 €), Knokke et Sint-Martens-Latem (Flandre orientale), toutes deux avec un prix médian de 750 000 € et Woluwe-Saint-Pierre (739 000 €).

Le constat est presque pareil au niveau des appartements. Huit communes de la province dominent le classement wallon : Waterloo (330 000 €), La Hulpe, Rixensart, Genappe, Perwez, Braine-l’Alleud, Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Visé (Liège) et Éghezée (Namur, 222 500 €) clôturant le top 10.

Aucune commune brabançonne ne se classe toutefois dans le top 10 belge, dominé par Knokke (545 000 €).

En Brabant wallon, par rapport à 2021, le prix médian des maisons 2 et 3 façades a augmenté de 3,3% (+7% entre 2021 et 2020), celui des maisons 4 façades de 5,7% (+10% entre 2021 et 2020) et celui des appartements de 6,5% (+4,5% entre 2021 et 2020).

Pour comparer, en Région wallonne, le prix médian des 2 et 3 façades a augmenté de 6,1% par rapport à 2021 (+6,5% entre 2021 et 2020), celui des 4 façades de 6,2% (+7,7% entre 2021 et 2020) et celui des appartements de 6,1% (+6,5% entre 2021 et 2020).

Au niveau des transactions, en Brabant wallon, 1 676 maisons 2-3 façades se sont vendues en 2022 (-5,4% par rapport à 2021), 1 603 maisons 4 façades (-4,2%) et 1 038 appartements ont été achetés (+3,2%). L’année 2022 fut donc moins bonne que 2021 qui avait connu une forte augmentation des transactions par rapport à 2020 (+12,4% pour les 2-3 façades, +4% pour les 4 façades et +14,2% pour les appartements).

Est et Ouest moins chers que le Centre

La commune la plus chère du Brabant wallon pour une maison (2-3 façades et villa) est, sans surprise, Lasne, suivie de Rixensart et La Hulpe pour les 2-3 façades et de Waterloo et La Hulpe pour les 4 façades. En ce qui concerne les appartements, c’est à Waterloo, La Hulpe et Rixensart que les prix médians sont les plus élevés.

À l’inverse, c’est à Rebecq, Hélécine et Perwez que le prix médian est le moins élevé pour une maison 2-3 façades, et à Ramillies, Orp-Jauche et Perwez pour une villa. Les appartements les moins onéreux se trouvent à Jodoigne, Tubize et Nivelles.