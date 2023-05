Genappe : Défi dit non à l’urbanisation du site de l’ancien camping La Cala

Le conseil va ainsi à l’encontre de la position de la section DéFI de Genappe, qui n’a pas de représentant au conseil et qui, dans un communiqué publié sur sa page Facebook dès avant cette séance, disait s’opposer à cette modification: "La bonne gouvernance, c’est aussi la bonne gestion du sol et de l’aménagement du territoire. C’est surtout la préservation de terres vierges et des zones protégées pour les générations futures, lit-on dans ce communiqué

Transformer une zone de loisirs en zone d’habitat s’oppose à ce principe. Les riverains l’ont bien compris dans leur réaction hostile à ce projet. Favoriser un lotissement avec de trop grandes parcelles de 12 ares pour des maisons 4 façades est en totale opposition avec la direction prônée par la Région wallonne. Le territoire n’est pas une ressource illimitée. Il convient de couper court au plus vite à l’étalement résidentiel débridé, de favoriser le recyclage du sol et de penser de nouveaux modes d’habiter au sein de nos noyaux urbains et villageois, offrant une accessibilité aisée en dehors de la voiture.

L’intérêt collectif n’étant pas la somme des intérêts particuliers, c’est bien dans ce sens que nous devons penser la gestion du territoire pour offrir à tous un logement accessible. La décision d’affecter ces terres à de telles constructions va à l’encontre des objectifs de rentabiliser l’espace constructible. DéFI Genappe dit non à l’utilisation de terres vierges pour des lotissements de maisons 4 façades", conclut le communiqué.