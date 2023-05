Genval, Court-Saint-Étienne, Chaumont-Gistoux: les faillites de 4 sociétés actives dans le secteur de la construction

Un huissier de justice s’est présenté au siège d’une entreprise générale de construction de Chaumont-Gistoux. Il a constaté que les locaux étaient vides et que l’ONSS ne recevrait sans doute jamais les 32 000 € qui lui sont dus, ce qui poussa cet organisme à lancer une citation.

Deux sociétés de construction installées à Court-Saint-Étienne, qui sont en dissolution et ne répondent pas aux convocations, endettées à hauteur de 87 000 € et 100 000 €, ont fait aveu.

Plus compliqué est le sort d’une entreprise de Genval, active ici encore dans le secteur de la construction, et créée par un couple qui s’est séparé. La femme a remis ses parts à l’actuel gérant qui n’était pas présent à l’audience initiée par le SPF Finances qui a réclamé le paiement d’une ardoise de 45 000 €. Il a été question d’hommes de paille et d’un administrateur qui s’est demandé ce qu’on lui voulait. Celui-ci ne disposait d’aucun document susceptible d’éclairer le tribunal quant à la situation de la société qui a été radiée de la TVA en mai 2019. L’examen du dossier se poursuivra le 12 juin prochain par le tribunal qui a enjoint les protagonistes à présenter ce jour-là les documents comptables permettant de l’éclairer.

Parmi les autres citations en faillite, on retiendra celles qui visent deux organisateurs de salons professionnels et de congrès de Nivelles et Waterloo, une société d’informatique de Rebecq (passif de 6 000 €), une société de location de voitures de Chaumont-Gistoux qui s’est engagée à effectuer des remboursements mensuels à son créancier, un centre médical de Waterloo qui a été dissous le 6 avril dernier et un restaurant de Lasne (31 000 €).

Un autre restaurateur (nivellois), pourtant renommé pour la qualité de ses pizzas, ferme son four à bois (10 000 €) et un spécialiste de la vente de vins de Braine-l’Alleud a décidé de mettre un terme à ses activités pour raisons de santé.

Les autres aveux concernent un commerce wavrien de détail d’articles de ménage (34 000 €), un bureau tubizien auxiliaire de services financiers (23 000 €), un Perwézien qui exploite une imprimerie à Gembloux (90 000 €) ainsi que, surtout, un commerce de détail de cuisines et d’appareils électroménagers basé à Nivelles (un passif de l’ordre de 250 000 €).