Nivelles : plus de 350 élèves en 35 ans au Shizen Dojo

"Le Shizen Dojo, au-delà d’un club d’aïkido, c’est selon moi la rencontre entre des valeurs et de véritables amis, a souligné l’échevin des Sports, Germain Dalne. Des valeurs telles que l’humilité, la sincérité et le travail. Cette année marque une nouvelle étape importante dans la vie de votre club, grâce à cet anniversaire, mais aussi par le passage de flambeau entre Luc et Cédric. Prendre la parole aujourd’hui sans parler de Luc, ce serait comme venir à votre kagami biraki (NDLR: le Nouvel An japonais organisé par le club) sans goûter au traditionnel saké chaud !"

Luc, c’est évidemment Luc Patriarche: 50 ans sur les tatamis, 35 ans à la tête du club aclot, et une ceinture noire 6e dan peu commune qui lui a valu de recevoir le mérite sportif de la Ville en 2019. Et bien d’autres qualités encore, non sans rapport avec les valeurs fondamentales de cet art martial auquel il a initié plus de 350 élèves en 35 ans, dont une quinzaine sont à leur tour devenus ceintures noires.

Parmi ceux-ci figure Cédric Dony, qui a pris le relais de son professeur en 2022.

"Durant 35 ans, notre club s’est efforcé de développer et promouvoir une disciple martiale bien singulière, a-t-il expliqué à l’hôtel de ville. L’aïkido, contrairement à bien d’autres disciplines, ne possède aucune forme de compétition. Pour moi, cette volonté de non compétitivité forme le cœur de notre pratique. Elle oblige chacun à se mesurer à son plus rude adversaire: lui-même. Finalement, quoi de plus utile dans notre vie de tous les jours que l’humilité, la résilience et la volonté de se remettre en question sans jamais penser un seul instant être arrivé à un quelconque sommet. Il s’agit là, à mon sens, du principe même du Budo: être une école de vie avant toute chose."

Après avoir remercié les membres du club et du comité, les responsables ont offert aux autorités des sweats du Shizen Dojo, pour saluer le soutien de la Ville à ses clubs sportifs.