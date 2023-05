Carrefours dangereux à Jodoigne: "Il faudrait respecter les limitations de vitesse avant de vouloir les changer" estime la ministre Valérie De Bue

"La N29 est une des chaussées dont la sécurité est régulièrement contestée. Je le constate tout particulièrement à Jodoigne où des citoyens m’ont récemment interpellé quant à la vitesse des automobilistes et camionneurs qui l’empruntent, rapporte Nicolas Janssen dans une question écrite à la ministre wallonne en charge de la sécurité routière, Valérie De Bue (MR). La situation est en effet particulièrement dangereuse à certaines intersections, notamment à la chaussée de Charleroi."

Sans revenir en détail sur la problématique du carrefour du Blanc Poil, pour lequel le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), a déjà fait savoir qu’il ne serait pas possible de le modifier, le député Janssen s’est interrogé sur l’opportunité de revoir les limitations de vitesse sur certains secteurs de la N29, pour plus de sécurité.

"Il me semble essentiel de prendre des mesures urgentes, éventuellement temporaires, afin de diminuer le danger de l’intersection à Jodoigne-Souveraine et d’assurer la sécurité des usagers, affirme le député la hulpois. La ministre plaide-t-elle pour l’instauration d’une limitation de la vitesse à 70 km/h voire à 50 km/h à l’approche de ce carrefour ?"

Non, lui a répondu Valérie De Bue: "Le respect des limites de vitesse actuelles passe avant une éventuelle révision de celles-ci. Les contrôles de vitesse et plus généralement les contrôles routiers relèvent exclusivement des services de police. C’est donc tout naturellement la zone de police qui objective les problèmes des vitesses pratiquées et qui définit la stratégie des contrôles routiers en concertation avec son collège composé des bourgmestres concernés et la justice: matière des contrôles, priorités, types de contrôles, contrôles mobiles/permanents, lieux, périodes, etc."

La zone de police Brabant Est pourrait compter sur le soutien de la Région, assure Valérie De Bue: "La Région a mis en place un service gratuit de location de radars pédagogiques et de lidars qui permet à chaque zone de police de sensibiliser les usagers et de contrôler les vitesses durant plusieurs semaines par an. La Région offre aussi des possibilités de placement de radars permanents qu’elle finance également."

S’il date d’avant les dernières doléances formulées par les riverains – la réponse de la ministre a été envoyée au député le 27 avril 2023 –, cet échange entre le député Janssen et la ministre De Bue fait écho à leurs demandes de limiter la vitesse sur la Nationale. " Faudra-t-il un accident grave ? ", s’interrogeaient alors les riverains.