Ces orchidées que le chocolatier Leonidas va devoir déplacer avant de s'installer à Nivelles

"Cet inventaire ne pouvant pas être réalisé en plein mois de février, il faudra attendre la fin du printemps", constate le député wallon Olivier Maroy (MR) qui a adressé une question écrite à la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo).

"Le Département de la nature et des forêts (DNF) a, dans un premier temps, remis un avis favorable à l’implantation du bâtiment et un avis défavorable concernant le parking. En effet, la présence d’orchidées (epipactis helléborine) avait été constatée précédemment sur cette parcelle par mes services, a répondu Céline Tellier. Cet élément n’avait cependant pas été pris en compte dans le dossier déposé par le demandeur."

La ministre a toutefois laissé entendre que la situation pourrait se débloquer sans trop de difficulté: "Suite à cet avis défavorable, plusieurs réunions ont eu lieu réunissant le demandeur, la Ville de Nivelles, l’intercommunale inBW et le Département de la nature et des forêts, a fait savoir la ministre. De manière à concilier les impératifs économiques liés au déménagement programmé de Leonidas, les contraintes liées à la procédure d’obtention du permis et le respect de la loi relative à la conservation de la nature, il a été convenu que le DNF pourrait remettre un avis totalement favorable moyennant le respect de conditions."

Des orchidées à recenser et à déplacer

Pour s’installer à Nivelles, Leonidas devra donc veiller à abattre les arbres nécessaires en dehors de la période de nidification ; à interdire l’accès à la zone déboisée à l’aide de barrières de type Heras durant la première phase du chantier ; à réaliser l’inventaire de la zone en mai/juin de manière à identifier les pieds d’orchidées ; et à déplacer ceux-ci sur une autre partie du terrain ou en bordure de celui-ci en cas de manque de place.

"Des translocations pourraient également s’opérer vers la partie Est du zoning qui aura, à l’avenir, une vocation naturelle, ajoute la ministre. L’inBW (qui gère le zoning) s’est engagé à dédicacer à la nature une parcelle supplémentaire de 35 ares dans le zoning et à faire procéder à un inventaire botanique complet de celui-ci qui devrait permettre de déboucher, en concertation avec le DNF, sur un plan de gestion différenciée s’appuyant sur une charte à faire signer par chaque nouvel acquéreur."