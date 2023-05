11,2 % de la population wallonne, mais 20,9 % de son PIB : le Brabant wallon présente ses chiffres de 2023

Ainsi, on peut retrouver de nombreuses données comme le nombre d’habitants, à 409.782 en 2022. Et les projections vont jusqu’à 490.000 personnes en 2070. Mais également l’emploi, le taux est le plus élevé de Wallonie avec 65,7 %. La province contribue également, avec un PIB de 22,2 milliards d’euros, à 20,9 % de la création de richesse en Wallonie, 4,9 % si on compare au reste de la Belgique. Au niveau de la pauvreté, en 2022, 10,1 % de la population du Brabant wallon dispose d’un revenu disponible inférieur au seuil de pauvreté. Un chiffre bien en dessous de la moyenne wallonne, 17,8 %. Mais à l’inverse, le taux de privation matérielle sévère, le BW a le pire score 12,2 %, au-dessus du Hainaut et de Bruxelles à 11,6 % et en hausse de 8,8 % depuis 2019. Ce taux de privation mesure l’incapacité de se procurer certains biens et services considérés comme souhaitables et nécessaires. Ainsi on parle de la capacité à pouvoir payer les factures, le loyer, le chauffage mais aussi la consommation de viande, les vacances ou encore la voiture et le téléphone. Pour Jean-Paul Duprez, statisticien responsable des recherches : ’’il s’agirait de développer des études plus approfondies sur cette question’’. Il évoque la possibilité que comme le niveau de vie est plus élevé dans le Brabant wallon, les Brabançons ont des exigences plus importantes. La question est lancée…

Un ’’outil‘’ utile

Pour le président d‘in BW, l’intercommunale brabançonne, Christophe Dister, ’’ce document permet à toute une série d’acteurs de voir la ligne directrice qu’on veut mettre en place à court, moyen et long termes’’. En d’autres termes, la brochure présente bon nombre de chiffres utiles pour comprendre la province. Il est par exemple possible d’y découvrir les métiers en pénuries : ‘’je vois des jeunes la consulter pour s’informer sur l’emploi et les entreprises’’ déclare le président de la FESBW, Jean-Pierre Hermant. Ce dernier ajoute : ‘’la brochure va être distribuée à tous les membres des conseils communaux du BW. Mais aussi à la province, aux députés wallons et dans beaucoup d’administrations comme le Forem‘’. Jean-Pierre Hermant en parle comme d’un ‘’outil’’ non négligeable pour les décideurs tant politiques qu’économiques.

’’Le Brabant wallon en chiffres’’ est consultable dès maintenant en ligne sur la page de la FESBW. Il est également possible de consulter les anciennes versions pour comparer l’évolution des statistiques.