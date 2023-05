Intempéries en Brabant wallon : les équipes du Gouverneur restent “vigilantes”

Un hiver prolongé, un printemps maussade et tardif et les pluies continues de ces derniers jours ont de quoi réveiller le souvenir des inondations de 2021. Mais pour l’instant, il n’y a pas trop à s’inquiéter, les communes du Brabant wallon et le Gouverneur Gilles Mahieu (PS) veillent au grain : “À court terme, on est attentifs, il ne devrait pas y avoir de débordements mais on ne peut pas toujours être certains”. Pour le long terme, c’est moins facile à dire, tout dépendra de la météo et pour ça personne n’est devin. Mais quelques constats sont tout de même effectués aux vues de la météo de ces derniers jours : “A Perwez, on a observé plus de 30 l par m² en 24 heures. Dans le Hainaut, 40 l à Soignies. Donc beaucoup d’eau et les sols sont gorgés mais ça tombe en continu”, ce qui permet quand même une absorption de la pluie, rassure Gilles Mahieu. Les provinces des deux Brabants et le Hainaut sont les plus touchées par les pluies mais le niveau est en jaune, un risque peu élevé avec des phénomènes habituels mais dont il faut rester attentif. Il n’empêche qu’à “chaque avertissement IRM on reste vigilants […] Quand on compare les niveaux actuels aux niveaux de références des crues, c’est quelque chose de pas du tout exceptionnel mais on surveille”.