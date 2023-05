L’ingénieur, Michel Voros, a réalisé les 3 950 km de la Route 66 avec un vélo électrique alimenté par l’énergie solaire. Un engin que le Limalois a fabriqué lui-même. Une équipe de tournage, emmenée par Mister Emma, l’a suivi tout au long de son périple durant ces 2 mois. Au bout du compte, Mister Emma en a fait un film, 60 Miles a Day, un livre, Le Chauffeur de la Route 66, mais aussi des centaines de photos dont plusieurs sont aujourd’hui exposées au restaurant Chez Pierre&Claude à Genval.

”Mes photos ont déjà été exposées à Charleroi, explique Mister Emma, Christophe Dessouroux dans le civil, journaliste, réalisateur et producteur belge. Je connaissais Michel (Voros) via des amis et quand il m’a parlé de son projet, je me suis dit qu’il y avait quelque chose à faire. J’ai proposé à Didier Minne de co-réaliser un long-métrage documentaire sur ce pari fou et ce fut une fabuleuse expérience dans laquelle Geoffroy Minne s’est aussi embarqué. En ne faisant que 100 km pas jour, on a fait la Route 66 d’une manière que peu ont faite avant nous. On a pris le temps de rencontrer les gens, de s’imprégner de l’ambiance et de traverser des paysages extraordinaires.”

Le film 60 Miles a Day n’est sorti que 4 ans après la folle traversée de Michel Voros mais il a été nominé dans une vingtaine de festivals internationaux où il a reçu 5 prix dont ceux du meilleur réalisateur et du meilleur long-métrage documentaire.

”Outre les défis physiques et technologiques, Michel partait aussi à la rencontre des Américains et ce n’était pas très compliqué vu que son engin ne passait pas inaperçu et que les gens s’intéressaient à lui. De mon côté, à côté du film, pour lequel j’étais surtout chauffeur et preneur de son, j’écrivais des chroniques et je faisais des photos pour mon site internet. Le livre se présente comme une préparation du tournage, comme si on était parti pour faire du repérage. On n’y voit pas Michel mais bien les paysages que nous avons rencontrés entre Chicago et Los Angeles. Sur le site, c’était plutôt l’envers du décor et le film, lui, tourne autour du périple de Michel.”

Cette Amérique profonde qui tente de ne pas sombrer dans l’oubli

L’exposition photo – une vingtaine de clichés – permet à Mister Emma de “raconter” de manière concrète ce qu’il a retenu du voyage. Il a capturé les détails les plus intimes d’une Amérique profonde qui tente de survivre et de ne pas sombrer dans l’oubli. “Cette Route 66 a un côté un peu triste. Avec le développement des autoroutes, elle est devenue désuète, comme abandonnée. Il y a d’ailleurs de nombreuses villes et villages complètement abandonnés. On y voit des maisons transpercées par des arbres, de très vieilles voitures…”

Ce sont surtout d’excellents souvenirs figés sur la pellicule qu’on peut donc découvrir aux murs du restaurant Chez Pierre et Claude jusqu’au 30 juin : “C’est un endroit idéal pour accueillir mes photos”, sourit Mister Emma.

Il faut dire que le restaurant est installé dans l’ancien Hôtel de la Gare qui fut le tout premier bâtiment bâti en 1800, à côté de la voie de chemin de fer. Les propriétaires y ouvrent leurs murs aux artistes et le chef Éric Duroi a travaillé dans divers établissements de la région et même tenté l’aventure américaine.

Il filme comme les influenceurs mais depuis… 2003

Mister Emma a photographié l’Amérique profonde le long de la Route 66 : il expose ses photos à Genval ©EdA

”Je suis un passionné”, nous glisse Mister Emma dans la conversation. Actuellement à Venise où il travaille sur un projet en rapport avec le pavillon belge de la Biennale de Venise, il est, en Belgique, le pionnier des vidéos sur le web :”Ce que les influenceurs font aujourd’hui, de la vidéo en selfie, je le faisais déjà en 2003”.

Il est passionné par la vidéo, il est blogueur et son site parle de culture, de people et de tendance. Avec le projet Archi Urbain, il devient une référence en architecture et en urbanisme. D’abord orienté sur la création contemporaine bruxelloise, il s’est intéressé aux défis de la ville face au dérèglement climatique, il est parti filmer à travers le monde, s’est intéressé aux femmes dans l’architecture. Il offre un regard pertinent et personnel sur l’architecture et la construction des villes. Grâce à la plateforme caviar.archi qu’il a créée en 2014, il donne la parole à ces hommes et à ces femmes qui bâtissent et réinventent notre cadre de vie. Et entre tout ça, il y a ce périple sur la Route 66…

Exposition jusqu’au vendredi 30 juin 2023, restaurant “Chez Pierre&Claude”, rue de la Station, 36, 1332 Genval.