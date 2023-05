Revoir la politique communale de stationnement d’Ottignies-Louvain-la-Neuve pour remplir le parking RER ? “Nous n’en avons pas besoin actuellement”

Un groupe de travail a été mis en route pour établir un plan d’actions, comme il l’a dit au député orp-jauchois Olivier Maroy en mars 2023. Et comme il l’a répété à l’occasion d’une question écrite du même député, parmi les pistes identifiées, il y a “la révision de la politique générale de stationnement sur la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve”.

Le ministre ne se contente d’ailleurs pas de faire un appel du pied à la Ville, il lui a envoyé un plan. “Il est passé au collège qui en a revu la formulation, nous dit l’échevin ottintois de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo) . Mais nous n’allons pas revoir illico presto notre politique de stationnement car nous n’en avons pas besoin actuellement. Il n’y a pas de problèmes de stationnement dans la zone bleue où la régulation est assez bonne, hormis quelques points noirs, comme l’avenue des Mespeliers, aux alentours du Blocry ou de la gare de Louvain-la-Neuve. La situation étant sous contrôle, on ne va pas consacrer un budget à l’heure actuelle pour une refonte d’envergure.”

La zone bleue est toutefois appelée à évoluer à court terme. Pour l’instant, la commune est divisée en deux : une zone bleue à Ottignies, une autre à Louvain-la-Neuve. Mais il est question de fragmenter la cité universitaire en quatre zones et Ottignies en six. L’objectif ? Réduire le rayon d’action de la carte riverain et ainsi éviter les voitures ventouses des habitants des quartiers périphériques dans les deux centres-villes.

S’il était envisagé de mettre en œuvre ce changement – qui doit être validé par le conseil communal – en janvier dernier, l’échevin dit maintenant “dans un bref délai”, sans plus de précision.

Ne pas remplacer les parkings malins ?

Toutefois, à plus long terme, la politique de stationnement pourrait être revue plus en profondeur.

Les parkings malins (gratuits et à durée illimitée), à Louvain-la-Neuve, sont en zone constructible au plan de secteur, rappelle ainsi l’échevin. En zone de services publics et d’équipements communautaires pour celui du boulevard Baudouin Ier, à côté du skatepark ou en zone d’habitat pour le parking Rédimé de l’avenue Georges Lemaître, par exemple. Si quelque chose s’y construit, “on pourrait ne pas les remplacer pour inviter les automobilistes à se garer dans les parkings à structure, que ce soit celui de la SNCB ou du gestionnaire privé (NDLR : MyPark racheté en 2019 par Effia) . Tous sont largement non-remplis et offrent beaucoup de possibilités. Car la Ville n’a pas à avantager l’un ou l’autre opérateur. Il y a d’ailleurs une convention entre l’UCLouvain et les gestionnaires du P + R pour qu’il n’y ait pas de concurrence déloyale.”

C’est une des pistes du plan ministériel et cela vaut aussi quand le boulevard de Lauzelle sera transformé en boulevard urbain et ne conservera probablement pas ses bandes de stationnement, de part et d’autre de la voirie.

Louer ou vendre des places des parkings à structure ?

”Quand la zone Monnet sera construite, à la Ville, nous avons pensé que plutôt que d’imposer un certain nombre de parkings pour les entreprises, on pourrait leur demander de voir s’il est possible que des places soient louées sur du long terme ou achetées dans les parkings à structure. Il y a une mutualisation à faire, ajoute Hadelin de Beer. On pourrait aussi imaginer un abonnement à prix réduit pour les étudiants qui laisseraient leur voiture toute la semaine, du lundi au vendredi, dans le P + R. On est ouvert à toutes les propositions.”

Dans son plan, le ministre Henry invite aussi la Ville à communiquer sur le parking P + R. “Nous le ferons une fois qu’il sera directement relié aux quais de la gare (NDLR : la fin des travaux est annoncée pour août 2023) pour que les gens n’aient pas une mauvaise expérience du parking”, avance l’échevin ottintois.

Pour rappel, le parking P + R, la plus vaste infrastructure de ce type dans le Benelux, compte quelque 3 250 places, dont plus ou moins 2 300 places pour les navetteurs – enfin, ça, c’était l’idée – les autres étant réservées aux habitants du quartier Courbevoie créé au-dessus du parking. Il a pour objectif d’inciter les automobilistes empruntant l’E 411 à y laisser leur voiture au profit du train pour se rendre à Bruxelles.