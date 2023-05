Ancien site Kodak à La Hulpe: 75 appartements mais pas d'école

Depuis 2013 et le départ de Kodak, plus personne n’occupe ce bâtiment de la rue Générale de Gaulle, à La Hulpe, en face du centre sportif de la localité. Une enquête publique vient toutefois de débuter et dessine les contours de l’avenir du site : la société La Tourmaline (groupe Eaglestone) a introduit une demande pour modifier le permis d’urbanisation du site, proche d’une zone Natura 2000, en vue de démolir partiellement le bâtiment existant (le sous-sol est maintenu) et de construire quatre immeubles pour un total de 75 appartements.