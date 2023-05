Vide dressing

Le jeudi 18 mai, de 13h à 18 h, au 38, une vente de vêtements de seconde main se doublera d’un atelier de broderie: apprendre quelques points de broderie simples pour tracer ainsi que des effets "wow", faciles à refaire à la maison et plein d’astuces pour pimper ses vêtements. Cet atelier, gratuit et sans réservation, sera animé par Ta Douce. Aucun savoir-faire particulier n’est nécessaire, et le matériel est fourni. Durée: Entre 15 et 45 minutes.

Une collecte de vêtements destinés au Centre Croix-Rouge de Genappe sera organisée en parallèle.

En outre, bar, foodtruck, crêpes et glaces.

"La vie d’une petite culotte et de celles qui la fabriquent"

Le jeudi 25 mai, à 20 h, au 38, projection de La vie d’une petite culotte et de celles qui la fabriquent, de Stéfanne Prijot. Ce documentaire dévoile le quotidien des femmes travaillant dans l’ombre des hangars des industries textiles. La projection sera suivie d’un échange avec Marine Lambrecht, journaliste RTBF, qui évoquera les dérives de la fast fashion. Participation: 3 €.

"C’est pas cousu d’avance !"

Le dimanche 28 mai, à 15 h, au 38, spectacle C’est pas cousu d’avance ! de la Compagnie Histoires Publiques, qui se propose de parler du vêtement "sous toutes ses coutures, même invisibles…" Dès 8 ans. Participation: 3 €.

Pour tout renseignement complémentaire: le38.be