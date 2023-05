Jeu de Jean et Alice à Wavre, "slow fashion" à Genappe…: que faire dans le Brabant wallon ce week-end et la semaine prochaine

Depuis 1954, ce spectacle en plein air, de grande envergure, met en scène l’époque féodale de la cité et célèbre avec faste cet épisode historique. Le Jeu de Jean et Alice est un événement citoyen, un projet fédérateur et un véritable show réunissant sur scène plus de 300 acteurs. Et, si l’histoire reste la même, cette mise en scène par le directeur artistique Luc Petit, magnifiera cette 11e édition du Jeu de Jean et Alice.

Du mercredi 17 au dimanche 21 mai 2023, spectacle de 22h à 23 h 30. Tarif: 20 €. Réservation en ligne sur www.jeanetalice.be ou au bureau d’accueil de VisitWavre ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h (rue de Nivelles, 1, 1300 Wavre).

Musiques

Louvain-la-Neuve: concert Highlight by IAD Music, avec Jazmyn et Gloomy

Le mardi 16 mai, à 20 h, IAD Music (organe de production de concerts de l’IAD) propose la troisième de ses cinq soirées dédiées à des artistes belges émergents. Sur scène: Jazmyn, finaliste du Concours Circuit, et Gloomy, jeune rappeur issu de l’IAD.

Ferme du Biéreau, avenue du Jardin botanique, à Louvain-la-Neuve.

iadmusic.be

"Mozart VS Mozart" à la chapelle de Profondsart

Le vendredi 19 mai, à 20 h 15, à la chapelle de Profondsart, vous pourrez assister à 1 heure 15 de musique live commentée avec humour pour un voyage décalé dans la vie du compositeur le plus génial de tous les temps: Wolfgang Amadeus Mozart.

info@eccart.be, eccart.be

Julie Mossay et Johan Dupont à Nil-Saint-Vincent

Le vendredi 26 mai, à 20 h 30, Julie Mossay et Johan Dupont se produiront à l’église partagée Saint-Vincent de Nil-Saint-Vincent. Voyageant entre les classiques de la chanson française et les standards du classique en passant par la pop et le jazz, ils proposent une balade musicale, légère et rafraîchissante. Pas de réservation.

cabaretchezemile.wix.com/cabaret-chez-emile

Expositions

Une exposition internationale à la Galerie Nostrum à Wavre

En 1967, Valerie Solanas publiait le SCUM Manifesto, un manifeste de féminisme radical tirant son nom d’une organisation, la "Society for Cutting Up Men". En 1968, elle était accusée d’avoir tenté d’assassiner Andy Warhol avec une arme à feu. Mais l’exposition n’a aucun rapport avec cette histoire. Il existe une riche tradition de collage, de découpage et d’assemblage en Belgique. Des artistes de SCUM (Selecting and Cutting Up Magazines) du monde entier se réuniront à Wavre autour de leur pratique du collage analogique.

Cette fois encore, la galerie sera remplie de plusieurs dizaines d’œuvres de SCUM.

Les artistes participants: HP Heinz (Grande-Bretagne), Michelle Granville (Irlande), Charlotte Callens (Belgique), Tetiana Dudka (Ukraine), Ottavia Marchiori (Italie), Ruxandra Niculae (Roumanie), Mariángela Abbruzzese (Venezuela), Olga Gvindzhyliya (Portugal), Delinconnue (Roumanie), Mallie Hellström (Allemagne), Yuliia Lukianova (Ukraine), Zuza Rozanska (Allemagne), Paris Triantafilou (États-Unis), Sophie Fourneau (Belgique), Vira Dutchyn (Ukraine), Karin Vyncke (Belgique), Christel Marchal (Belgique) et Jessica Russo Scherr (États-Unis).

Du 20 mai au 18 juin, Gallery Nostrum, rue Florimond Letroye, 13, à Wavre.

gallerynostrum.com

"L’Art en mai" à Braine-le-Château

L’Union des artistes du Brabant wallon présente son exposition d’arts plastiques intitulée "L’Art en mai". "Si vous vous attendez à une exposition sérieuse et monotone, vous êtes au mauvais endroit. Ici, on vous offre une expérience artistique aussi plaisante qu’inattendue. Vous pourrez découvrir des œuvres d’art actuel et classique créées par un groupe d’artistes qui ont décidé de célébrer la créativité et l’expression artistique aux couleurs chatoyantes du mois de mai", indiquent organisateurs.

Jusqu’au 28 mai, à la Maison du Bailli, Grand-Place, 20, à Braine-le-Château.

expo-uab.be, braine-le-chateau.be

Concours d’arts plastiques et visuels à Nivelles

Le Concours d’arts plastiques et visuels a pour but de promouvoir et soutenir la création contemporaine et les jeunes artistes plasticiens résidant en Fédération Wallonie-Bruxelles en leur offrant une exposition collective et différents prix. Le Centre culturel de Nivelles expose des œuvres sélectionnées par un jury de professionnels. L’exposition présente les créations d’une quinzaine d’artistes puisant leurs sources d’inspiration dans des thèmes variés tels que le corps, la mémoire, l’identité, l’image, la nature, le réel, etc. Du 26 avril au 27 mai, du mercredi au vendredi de 14h à 18 h, le samedi de 10h à 14 h. Visite aussi sur demande et sur réservation. Centre culturel de Nivelles, place Albert Ier, 1.

info@ccnivelles.be, ccnivelles.be

La Hulpe: l’exposition photo "Hors les murs" fête les 10 ans du Club Photo Image

Le Club Photo Image de La Hulpe fête cette année ses 10 ans d’existence. Une belle tranche de vie pour un club photo amateur, qui a permis à une trentaine de membres de partager leur passion. Le club est à l’initiative de divers événements. Cette fois, le club se montrera en déployant ses photos dans 3 lieux inédits: le long des étangs du Nysdam, chaussée de Bruxelles, à côté du domaine Solvay, sur le mur du parking de la gare SNCB et devant le Grand Étang, site d’Atenor, rue François Dubois sur les grilles des anciennes papeteries. Du 7 au 28 mai, plus de 100 photos à découvrir librement. Pour le club, c’est aussi l’occasion de s’ouvrir à de nouvelles recrues…

Philippe Vanderlinden (0477 63 69 25, vdl.ph@skynet.be), Facebook Club Photo Image La Hulpe.

Lasne expose ses jeunes photographes

L’exposition "Concours photos" a été inaugurée le 19 avril en présence des artistes et de leur famille, dans la salle des mariages de la maison communale. L’occasion de découvrir le regard curieux de jeunes talents et leur incroyable créativité dans le cadre de ce concours photographique ouvert aux élèves du cycle primaire et du cycle secondaire. Le défi ? Capturer un paysage, un portrait, un instant insolite ou drôle ; photographier des animaux, des végétaux, des monuments. Dix-sept clichés ont été sélectionnés par un jury. L’exposition est accessible sur rendez-vous durant les heures de bureau jusqu’au 15 mai.

0499 05 69 61, jeunesse@lasne.be

Exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire" à l’abbaye de Villers-la-Ville

Du 18 mars au 18 juin, l’abbaye de Villers-la-Ville et "Le Jardin extraordinaire" présentent l’exposition de photographies "Notre Jardin extraordinaire". Cette exposition en plein air de 26 photos de nature et de vie sauvage en grand format est présentée dans le Jardin de l’abbé.

www.villers.be.

Justine Van Impe à Louvain-la-Neuve

Justine Van Impe fabrique des œuvres textiles tridimensionnelles à mi-chemin entre la sculpture et l’installation paysagée. Du 14 mai au 11 juin, à l’Espace 001, rue Michel de Ghelderode, 1, à Louvain-la-Neuve.

espace001.com

Spectacles

Soirée stand-up avec Nikoz à Wavre

Le jeudi 18 mai, à 20 h, découvrez le spectacle de ce jeune humoriste résident du Kings of Comedy Club au Columban. Enfant du stand-up bruxellois, Nikoz (photo) est présent sur la scène depuis 2018. Rapidement découvert par les différentes structures du stand-up belge, il va très vite se faire un nom. Finaliste du Next Prince of Comedy au Kings Of Comedy Club en 2019, il est très vite reconnu par ses pairs et est fréquemment invité dans les projets d’humour en Belgique: le Stand-up Show de Guillermo Guiz, Comme à la maison de GuiHome… Il est résident du Kings of Comedy Club où il présente son spectacle deux fois par mois et enchaîne les sold-out. En été 2022, il a présenté "Venez SVP" au festival d’Avignon avant d’être invité à participer au Festival de Montreux. Une belle expérience qui lui ouvre les portes à la participation au gala de Lillarious "Les Pépites francophones" en février 2023.

Espace de cultures Columban, chemin de Vieusart, 162, à Wavre.

www.columban.be

Divers

Marché et concours de l’Ascension à Jodoigne

Concours national de bovins (plus de 120 têtes de bétail exposées). Démonstrations diverses: tonte de moutons, savoir-faire des chevaux et de leurs éleveurs, maréchal-ferrant au travail… Les animaux seront présents de 8h à 16 h, mais le porc piétrain et le petit élevage manqueront à l’appel en raison des mesures sanitaires en vigueur actuellement. Marché du terroir Made in BW avec plus de 200 exposants. Jeudi 18 mai, dès 8 h, dans le centre de Jodoigne, transformé en piétonnier pour l’occasion.

Gérard Delgoffe, président du Comice agricole: 0477 28 77 47. jodoigne.be

Céroux en fête

Le week-end de Pentecôte (27, 28 et 29 mai), le Comité des fêtes de Céroux organise sa grande fête annuelle. Ce comité qui fête cette année ses 90 ans est composé de bénévoles dont le but est d’animer le village de Céroux via un ensemble d’activités tantôt ponctuelles, tantôt occasionnelles tout en soutenant un certain nombre d’associations caritatives. Samedi 27 mai: après-midi sportive et une soirée musicale à faire entre famille ou entre amis. Dimanche 28 mai: journée champêtre, défilé de vieux tracteurs, pique-nique champêtre organisé par la Pépinière Le Try, exposition de vieux tracteurs, activités diverses pour les enfants (grimage…), bal populaire à la salle Jules Ginion. Lundi 29 mai: 30e grande brocante de Céroux.

www.ceroux.be ou via mail: comite.ceroux@gmail.com

Brocante au quartier Saint-Jacques, à Braine-l’Alleud

Dimanche 14 mai, de 8h à 16 h. Quelque 250 exposants annoncés. Cette brocante avait attiré l’an dernier plus de 5 000 visiteurs.

www.brocantestjacques-braine.be

Brocante de l’ASBL Émeraude, à Baulers

Dimanche 14 mai, dès 6 h. Cette brocante est organisée par et au profit de l’ASBL Émeraude qui accompagne des adultes porteurs d’un handicap mental. ASBL Émeraude, avenue de la Gare, 7, à Baulers.

Soirée années 80-90 et quiz musical à Houtain-le-Val

Ce vendredi 12 mai, dès 21 h 30, soirée années 80-90 sur la place du village. Samedi 13 mai, quiz musical (inscription préalable souhaitée) suivi d’une soirée. Rue de Nivelles.

0498 42 11 39.

Fête foraine du patro de Braine-le-Château

Samedi 13 mai, dès 10 h. Patro de Braine-le-Château, rue Landuyt, 2.

https ://facebook.com/events/s/fete-foraine-du-patro-de-brain/123700010642917/

Genappe: OMNI, expérience visuelle et sonore

Pour préparer l’été, l’artiste Laurence Demaret vous invite à vivre une expérience hors du commun. Depuis le 1er mai et jusqu’au 4 juin (de 10h à 16 h), sa caravane voyage dans les rues de Genappe pour venir à votre rencontre. Son "objet mobile non identifié" est un espace de création qui voyage à travers différents territoires. Les 23, 24, 25 et 26 mai: plaine communale. Les 3 et 4 juin: jardin du 38.

le38.be

Jeune public

"Les Nouvelles Aventures du Petit Chaperon rouge" à Néthen

Le printemps est de retour au Petit Théâtre de Verdure qui fêtera bientôt les 2 ans des "Marionnettes dans un jardin" en proposant le spectacle qui a fait son ouverture en juin 2021.

Une réécriture actuelle de ce conte original qui met en avant le respect de la nature et de l’environnement. Un incontournable qui a permis au Petit Chaperon Rouge de devenir le "Petit Chap’" dans de nombreuses aventures écrites spécialement pour vous à partir de ce premier opus.

Du 13 mai au 4 juin, le samedi et le dimanche, à 14 h 30, au Petit Théâtre de Verdure, rue de Hamme-Mille, 135, à Néthen.

https ://www.facebook.com/lepetittheatredeverdure

Ciné-concert dans le cadre du festival de Lasne

Au programme ce dimanche 14 mai, de 15h à 17 h, projections de plusieurs petits films des premiers temps de l’histoire du cinéma, dont un court-métrage de Charlie Chaplin ("Jour de paie", 1922) et un moyen-métrage de Buster Keaton ("Sherlock Junior", 1924). Réservation préférable. Le Rideau Rouge, route de Renipont, 70.

festivaldelasne.be, lerideaurouge.be

Marches/Balades

Marche du souvenir à Wavre

Ce samedi 13 mai, à 13 h, au départ du Centre sportif de Wavre, marche du souvenir de la Ligne KW. À 14 h 30, à Gastuche, au pont de Laurensart: cérémonie commémorative organisée par l’Amicale para-commando de Wavre à la mémoire des 200 soldats britanniques du Durham Light Infantry blessés ou tués en mai 1940. Rendez-vous pour la cérémonie au passage à niveau de Gastuche.

wavre.be

Marche Adeps à Tangissart

Dimanche 21 mai, entre 8h et 18 h, au départ de la salle Notre-Dame. Parcours de 5, 10 et 20 km. Une organisation de Tangissart Pelote.

corbisier_nicolas@hotmail.com

Balade vélo pour le coup d’envoi sur la route des JO à Tubize

La Team Belgium vous invite à participer au Lotto Team Belgium Cyclo ce dimanche 14 mai à Tubize. Cette randonnée à vélo donnera le coup d’envoi sur la route des Jeux olympiques 2024. Parcours de 30 km: départ de 9 h 30 à 14 h. Parcours de 60 km: départ de 7 h 30 à 11 h. Parcours de 100 km: départ de 7 h 30 à 10 h. Au départ et à l’arrivée, rencontre avec les athlètes ou ex-athlètes Hanne Desmet, Jorre Verstraeten, Jutta Verkest, Marie-Isabelle Lomba, Paulien Couckuyt, Evi Van Acker, Jean-Michel Saive, Cédric Van Branteghem, Jasper Lefèvre, etc.

Centre national d’entraînement de la RBFA et de Belgian Cycling, rue de Bruxelles, 482, à 1480 Tubize.

lottoteambelgiumcyclo.be/fr/

Conférences

"Les trains dans les pays du Sud-Caucase" à Rixensart

Le Cercle ferroviaire de Rixensart invite Yves Steenebruggen à évoquer la région du Sud-Caucase qui comprend trois pays, l’Arménie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan. Le Sud-Caucase marque la séparation géographique entre l’Asie et l’Europe. Il rassemble de nombreux peuples d’origines ethniques et religieuses diverses, ce qui est à la source de fréquentes tensions géopolitiques.

Les pays du Sud-Caucase ont été rassemblés au sein de l’Union des républiques socialistes soviétiques et ont retrouvé leur indépendance et leurs particularités au moment de l’éclatement de l’URSS. Les réseaux ferrés de ces pays sont toujours fort inspirés des chemins de fer soviétiques et ils évoluent séparément vers plus de modernité. C’est ce qui vous sera présenté ce vendredi 12 mai, à 20 h, au centre culturel de Froidmont, chemin du Meunier, à Rixensart.

Lasne: soirée David Bowie, avec les Diamond Dogs et Jacques de Pierpont

Les Diamond Dogs, tribute de David Bowie, joueront l’album "Ziggy Stardust" et d’autres morceaux parmi les plus connus de la star du rock décédée en 2016.

Le concert sera précédé d’une conférence de Jacques de Pierpont, qui évoquera la passion qu’avait David Bowie pour la science-fiction. Ce vendredi 12 mai, à 20 h 45, au Rideau Rouge, route de Renipont, 70, à Lasne. Réservation préférable.

lerideaurouge.be