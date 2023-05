La Hulpe : projet de 6 appartements et 10 maisons avenue Reine Astrid (PHOTOS)

Ce n’est pas le premier projet qui y est proposé par le promoteur PIB, constate-t-on à la lecture du dossier. En 2019, une première demande de permis avait été introduite en vue de construire trois petits immeubles, pour un total de 19 appartements. Demande retirée en vue d’apporter une plus grande diversité de logements.

Une deuxième demande de permis était introduite en 2020 pour deux immeubles (huit et six appartements) et cinq maisons pour un total de 19 logements.

L’immeuble central de huit appartements a été jugé trop imposant par la Commune et les riverains. La demande de permis fut donc à nouveau retirée par le promoteur qui revient donc avec un nouveau projet. Il comprend toujours les cinq maisons au fond de la parcelle, l’immeuble de six appartements en front de l’avenue Reine Astrid tandis que l’immeuble central a été remplacé par cinq maisons mitoyennes, soit un total de 16 logements.

Le projet prévoit également la création d’une voirie débouchant sur l’avenue Reine Astrid pour desservir l’immeuble et les 10 maisons, de 14 emplacements de parking public le long de la future voirie (en plus des emplacements réservés aux habitations), d’une placette et d’une zone réservée pour d’éventuels conteneurs enterrés pour la collecte des ordures ménagères et des fractions organiques.

La demande de permis concerne en outre la régularisation de l’abattage de 326 arbres dont la majorité scolytés et/ou morts, l’autorisation d’abattre 69 arbres encore présents sur le site et la plantation, entre autres, de 158 arbres à hautes tiges et de 545 mètres de haies sur la parcelle.

Il revient au collège communal de délivrer ou non le permis sollicité.