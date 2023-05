Les indépendants de Tubize doublement taxés : “pourquoi payer pour des déchets que vous ne produisez pas”, s’indigne un Tubizien

Le règlement communal concerné ne prévoit aucune exception et aucune variation, peu importe la profession. Un avocat indépendant payera donc la même chose qu’un artisan peintre sculpteur, produisant davantage de déchets. Et pour cet exemple, même s’il va déposer les restes de ses productions au recyparc, il payera quand même la taxe. Et cela va plus loin : “la taxe est due autant de fois qu’il y a de numéros d’entreprise distincts au registre des personnes morales”, précise le règlement. “J’ai des amis qui ont trois numéros de TVA et ils sont prestataires de services (NdlR : ne produisent pas de déchets supplémentaires). C’est donc presque 600 euros de taxes en comptant leur ménage”, explique Marc Devel.

Règlement adapté

À Tubize, cette taxe est en vigueur depuis plusieurs années mais n’a été effective qu’à partir de 2023. Pourquoi ? Car la commune reçoit désormais la liste de la Banque Carrefour des Entreprises. Il a donc été nécessaire de revoter la taxe, ce qui a été fait lors du conseil communal du 12 décembre 2022. Mais les citoyens présents et l’opposition se sont fortement montrés contre et ont été soutenus par les deux élus Défi de la majorité. L’audience a ensuite été suspendue et le collège s’est alors réuni à huis clos sans l’échevin Mourad Abdelali (Défi), opposé à la taxe, et Frédéric Jadin (PS), président du CPAS, absent à ce moment-là.

À lire aussi

Après à peine plus d’une dizaine de minutes, le collège est revenu avec une exception pour les indépendants “ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 30.000 euros”. Mais Marc Devel n’est pas dupe : “30.000 euros de chiffre d’affaires, tout indépendant vous dira que ce n’est rien du tout”. Pour la majorité, il s’agirait donc de faire passer la pilule disent certains observateurs présents lors du conseil.

Et pour les autres communes ?

Le cas de Tubize est loin d’être le seul. Plusieurs communes pratiquent également cette forme de double taxation...mais avec des compensations. Exemples dans les communes voisines. Pour le bourgmestre de Braine-le-Château, Nicolas Tamigniau, il est “normal de taxer la production de déchets” des PME et indépendants. Mais il précise qu’il est possible de faire appel auprès des autorités pour argumenter son cas et donc supprimer cette taxe si l’activité ne produit pas de déchets. Le fonctionnement est similaire à Braine-l’Alleud d’autant que de nombreux indépendants ont leur propre service d’évacuation de déchets, informe Pierre Lambrette (MR), échevin du Budget et des Finances. À Rebecq, le système est différent : il y a bien un tarif pour les ménages et un pour les professions libérales, mais si les adresses sont les mêmes, c’est le tarif ménage qui est appliqué, nous explique la bourgmestre Patricia Venturelli (PS).