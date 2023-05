Cour d’assises du Brabant wallon : trois victimes étranglées avec une ceinture

Un seul des quatre homicides dont on suspecte Fabien Lombaerts et René De Staerke avait été évoqué, jeudi, au premier jour de leur procès devant la cour d’assises du Brabant wallon. Il s’agissait de celui de Pascal Crabbe, dont le corps a été retrouvé en août 2018 dans le parc Moeraske à Evere. Fabien Lombaerts avait affirmé que cet homme avait été tué par un autre SDF, Michaël Degrave. Et De Staerke, lui, convenait avoir été présent sur place, mais n’avoir rien fait.