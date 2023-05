"Il est temps d’en rire" revient au lac de Genval : voici le programme

C’est la quatrième édition de ce festival né durant la pandémie de Covid, à l’été 2020. Le bon air du jardin de la Villa, au bord du lac de Genval avait été son meilleur allié lorsque les salles de spectacle ne pouvaient pas s’ouvrir au public. Et depuis, c’est une succes story: de 4 000 spectateurs en 2020, le festival est arrivé à en accueillir 10 000 l’année dernière. De plus, l’activité fournit en moyenne du travail à une vingtaine d’artistes, une dizaine de techniciens et une vingtaine d’étudiants. C’est donc tout bon pour tout le monde.

Au programme, du 5 juillet au 5 août, en partenariat avec le TTO (Théâtre de la Toison d’Or), la création de Nuit d’ivresse de Josiane Balasko. Un incontournable du registre d’humour.

Au mois d’août, le stand-up sera à l’honneur, avec dans un premier temps la création de Stand-up, mode d’emploi 2 ! Sept standuppers débutants, à savoir Lætitia Mampaka, Dave Parcœur, Lisa Delmoitiez, Sacha Ferra, Nikos Ghiouleas, Juan Rodrigues et Lorenzo Mancini, offriront chacun un seul en scène exclusif, différent de celui presté l’an dernier. Entre chaque passage, des interactions seront créées entre les humoristes et le public sur la réalité du stand-up en Belgique.

Puis, fin août et début septembre, place aux grands noms de l’humour pour clôturer le festival en beauté. Chaque personnalité sera précédée en première partie d’un jeune artiste, pour appuyer le côté découverte cher au festival. Sont attendus: Inno JP (le 29 août), Véronique Gallo (30 août), Manon Lepomme (31 août), Nicolas Lacroix (1er septembre) et Viktor Vincent (2 septembre).

