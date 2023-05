Lasne : vol d’une dizaine de selles au Haras de la Hussière

L’une des responsables du lieu, Corine (prénom d’emprunt) se dit estomaquée: "Le vol a eu lieu dans le bâtiment même, où des gens dormaient". Malheureusement, ces personnes n’ont rien entendu. "Les voleurs sont probablement arrivés par l’arrière du bâtiment, à travers les champs. Et ils sont en tout cas certainement repartis par là." Les responsables du haras et les enquêteurs ont en effet pu constater, à proximité de la piste de galop, des traces d’une roue de brouette, qui a également été subtilisée et dans laquelle les cambrioleurs ont embarqué leur butin. "Ils n’ont pas eu peur, malgré les grands chiens de garde. Ils devaient être déterminés. Ils ont ouvert silencieusement plusieurs portes qui étaient fermées à clé à l’aide d’un pied-de-biche."

Les images de vidéosurveillance en cours d’analyse

Jeudi matin, le Haras de la Hussière a déposé plainte auprès de la zone de zone de police de la Mazerine, et une enquête a été ouverte.

Par ailleurs, la scène a été enregistrée par des caméras de sécurité. "Ces images sont en cours d’analyse par un informaticien. Nous les avons déjà regardées en partie", ajoute notre interlocutrice. explique Corine. Toutefois, celle-ci ne se fait guère d’illusions: "Les selles sont probablement déjà loin, je crains que nous ne les récupérions pas".

Le vol de selles ou d’autres éléments de matériel d’équitation semblent relativement fréquents depuis un certain temps, un peu partout en Belgique: "Des vols de ce genre sont constatés depuis un an ou deux. Ça a commencé par la Flandre, puis la province de Liège et le Hainaut, et depuis trois ou quatre mois, ça n’arrête pas dans le Brabant wallon…" En effet, pas plus tard que dans la nuit de ce dimanche 7 au lundi 8 mai, l’Écurie de Sainte-Hermelle à Gouy-lez-Piéton, entre La Louvière et Charleroi, a été victime d’un cambriolage similaire dont le préjudice est évalué à 50 000 €, et voici un peu plus d’un mois c’est l’écurie Hemeryck Godart Stables, à Wavre, qui était visée par des cambrioleurs.