Wavre : portes ouvertes chez les pompiers les 20 et 21 mai

Lors de ces portes ouvertes, les hommes du feu proposeront diverses activités mais aussi des démonstrations notamment de désincarcération ou d’extinction de différents types de feux… Outre les démonstrations, il y a des activités dédiées tant aux enfants qu’aux adultes.

Pour les adultes, les pompiers ont prévu un exercice très immersif. "On appelle ça le parcours fumée, explique David Soumoy, responsable de l’amicale. Il s’agit de conteneurs que nous utilisons pour les entraînements de progressions dans un lieu enfumé. Bien évidemment, il s’agit d’un parcours simple qui permettra aux adultes de se rendre c ompte dans quelles conditions nous travaillons. Ils pourront mettre l’appareil respiratoire sur le dos pour pouvoir évoluer dans de la fumée qui est souvent aveuglante."

Différents stands et démonstrations seront accessibles dans et à l’extérieur de la caserne. Un parking sera mis en place le long de la N4 où l’accotement est assez large pour stationner en toute sécurité. Un parking pour les vélos sera accessible à la caserne.

"Nos dernières portes ouvertes, c’était en 2019 et à cause du Covid, nous n’avons pas pu les organiser en 2021, comme on le fait d’habitude, tous les deux ans. Nous sommes donc très impatients d’accueillir à nouveau le public afin de lui montrer notre façon de travailler ou d’expliquer tout le matériel qui est à notre disposition. Nous avons des contacts réguliers avec la population mais c’est toujours quand il y a un problème. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir rencontrer la population lors de nos portes ouvertes parce que nous pouvons avoir des échanges plus agréables que ceux que nous avons quand nous sommes en interventions."

Il faut noter que pendant les portes ouvertes, les pompiers de Wavre seront à 100% opérationnels. "Tout reste actif, rassure David Soumoy. Il y aura des équipes de garde et elles sont prêtes à partir. On ne met pas en pause la caserne pour nos portes ouvertes."