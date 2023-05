Le trio de guides jodoignois a repris le service : "Jodoigne, malgré son évolution et ses transformations, garde son authenticité"

"Nous avons été un peu bousculés ces dernières années, explique Mireille Étienne. D’abord par le Covid-19, puis par la lenteur avec laquelle l’hôtel des Libertés a été rénové. Il faut savoir que Vanessa Deblire, qui y avait son bureau, du temps où elle officiait à la Maison du tourisme Hesbaye brabançonne, faisait fréquemment appel à nous. Après sa mutation à la Province du Brabant wallon, cela a été plus calme, même si le centre culturel de Jodoigne et d’Orp-Jauche, lui aussi, nous sollicite quelquefois. Désormais, juste après Pâques, nous avons repris le guidage. Notre trio est donc disponible."

Claude Hiernaux, lui, est spécialisé en architecture. Son faible ? Le néoclassique château Pastur et son histoire. Mais il rappelle qu’il ne néglige pas pour autant la Grand-Place, ni son hôtel des Libertés ni la chapelle Notre-Dame et ses gisants. "Nous allons aussi du côté de Saint-Médard ou encore sur la place Lodewijckx, ajoute-t-il. Cette promenade dans les rues typiques, souvent pavées, permet de constater que Jodoigne, malgré son évolution et ses transformations, garde son authenticité."

Mireille Étienne tient aussi à préciser que le trio œuvre bénévolement. "Les 50 € que nous demandons pour accompagner les groupes de 20 à 25 personnes, nous les reversons intégralement au Cercle historique de Jodoigne, dit-elle. Un cercle qui en a bien besoin puisque son déménagement au château Pastur, dans le local de l’ancienne ludothèque, est prévu dans les prochaines semaines. Quand ? Ce sera précisé lors de notre assemblée générale du mercredi 24 mai."

Bon à savoir: si Mireille Étienne effectue la visite de la cité de la Gadale en français ou en wallon, Monique Mertens et Claude Hiernaux la font en français et en néerlandais.

Mireille Étienne (010 84 01 35), Monique Mertens et Claude Hiernaux (010 81 02 61).