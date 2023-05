"Pour un oui ou pour un non", savoureuse partie de catch au Théâtre de la Valette, à Ittre

Un texte de 1982, absolument différent de tout ce que vous avez pu voir au théâtre à ce jour: ce texte est inclassable, déstabilisant et tout y est absurde. On en ressort pourtant nourri d’une infinité de réflexions personnelles sur l’amitié, l’amour, la nature humaine, la société, notre légitimité, nos bassesses, et surtout, un peu de gêne quant aux étiquettes dont on affuble volontiers les autres, tout en oubliant que personne n’échappe à une certaine forme de caricature… Déstabilisant, on vous le disait.

Nathalie Sarraute ne s’en formalisera pas: ses mots importent peu. Ils sont, plus que tout autres, écrits pour être joués. Tout ce qu’on peut y mettre repose sur les épaules de ceux qui le portent. Et là, on n’est pas déçu. Sur une scène presque vide, prise en sandwich entre des gradins disposés en bi-frontal, Jean-Philippe Altenloh et Gauthier Jansen se livrent une bagarre au point que l’on se demande comment ils ont pu, un jour, être amis. Tantôt drôles et grinçants, tantôt graves et touchants, ils règlent leurs comptes dans une joute sans merci.

Une délicieuse partie de catch

En une heure, la pièce est bouclée, les dés sont jetés. Telle une dispute d’amoureux, les vieux amis n’ont pas besoin de davantage de temps pour se balancer toutes leurs vieilles rancœurs à la figure, même celles qu’ils ne soupçonnaient pas. Encore que…

En bon catcheur, l’exubérant Gauthier Jansen fait habilement monter la tension de son adversaire, mais ne voit pas venir l’attaque depuis la 3e corde, du faussement flegmatique Jean-Philippe Altenloh. Va-t-il réussir à reprendre le dessus ?

Ce mercredi, soir de la première à la Valette, la partie de catch cérébral a donné lieu à des applaudissements nourris pour les deux adversaires. On vous laisse découvrir par vous-même le nom du vainqueur… Courez les voir !

Jusqu’au 21 mai au Théâtre de la Valette, rue Basse, 11, à Ittre. www.theatrelavalette.be