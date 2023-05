À Ramillies, le Ravel est entretenu par... un cheval de trait : "si les essais sont concluants, nous n’hésiterons pas à continuer la collaboration"

Le bourgmestre Jean-Jacques Mathy (REM) confirme: "Nous avons effectué un marché avec Adrien Melebeck, habitant de Ramillies, pour effectuer la tonte des bords des RAVeL. Soit 17 kilomètres de RAVeL, donc 34 kilomètres à tondre. Il s’agit d’un test et si les essais sont concluants, nous n’hésiterons pas à continuer la collaboration avec ce prestataire."

Trait, le nom de l’entreprise en question, est le fruit de l’étroite collaboration entre un homme et son cheval. Une entreprise offrant la possibilité de réaliser de nombreux travaux extérieurs de façon écologique autant dans les espaces publics que privés. Ainsi, dans le cadre de partenariats avec les communes, l’énergie douce et puissante du cheval est par exemple utilisée pour la tonte de l’assise de sentiers est des abords de RAVeL, le balayage de ce dernier à l’automne ou des actions de ramassage de déchets avec les citoyens, les écoles ou mouvements de jeunesse ; des chantiers de débardage sont également réalisés ainsi que certains travaux de sol tels que hersage, binage, labour ou encore l’arrachage de plantes invasives. Ce qui a poussé l’intéressé à se lancer dans l’initiative de Trait ? "Sensible à la crise écologique, ami des animaux et captivé par les savoir-faire ancestraux, c’est tout naturellement que ce projet a vu le jour me permettant de rassembler toutes ces passions."

Trait met en avant un travail dans des zones difficiles d’accès, une conservation d’un patrimoine régional authentique, le respect des zones à mobilité douce: Ravels, sentiers,… mais aussi la forte réduction des nuisances sonores, l’engagement dans une démarche de durabilité sans oublier de susciter l’intérêt et la sympathie du public !

D’ici quelques jours, les autorités feront le point sur l’initiative.