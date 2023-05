Cauchemar pour une locataire à Chastre : la propriétaire condamnée à six mois de prison

Cette propriétaire loue plusieurs chambres à des personnes âgées qui, à tour de rôle, sont victimes de l’humeur bipolaire de l’intéressée. À titre d’exemple, de l’eau versée dans le lit de l’une d’elles.

Le juge de paix a, lui aussi, eu à traiter de quelques plaintes pour brimades et harcèlement, mais cette fois, c’est-à-dire le 1er mars dernier, c’est la correctionnelle qui s’est penchée sur deux scènes ayant eu lieu le 2 août 2020 et le 6 mai 2022.

Gisèle semble donc être la tête de Turc de Béatrice. "Vous êtes bien trop gentille", auraient dit les locataires à Gisèle qui a été accusée de coups que son avocat a niés en replaçant l’incident dans le contexte suivant.

Lestée du contenu de deux bouteilles de vin, Béatrice descend dans le salon et s’en prend vertement à Gisèle qui appelle la police. Celle-ci débarque et frappe à la porte de la chambre de Béatrice qui refuse d’ouvrir. Nouvelle tentative vaine. Les policiers déclinent leurs titre et qualité.

Béatrice entrouvre la porte et la referme aussitôt. Quelques minutes s’égrènent avant qu’elle ne daigne ouvrir l’huis. Elle présente aux policiers un sous-vêtement arraché et quelques rougeurs au cou qui, selon l’avocat de Gisèle, sont le résultat d’une espèce d’automutilation.

"Elle pourrit la vie de son entourage", clama l’avocat selon lequel le tribunal ne peut en aucun cas condamner sa cliente sur base des seules allégations fantaisistes de la propriétaire des lieux qui n’était pas présente lors de l’examen de ce dossier.

Le parquet emboîta en quelque sorte le pas de l’auteur de cette plaidoirie. Il requit huit mois de prison ferme à l’égard de l’absente et l’acquittement pour Gisèle.

Le tribunal a choisi une voie assez proche: suspension du prononcé pour Gisèle, six mois de prison avec sursis pour Béatrice.