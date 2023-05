Des liens entre les homicides établis suite à un vol commis par Fabien Lombaerts, accusé d’avoir tué quatre SDF

Les enquêteurs bruxellois et brabançons wallons ont expliqué, ce lundi devant la cour d’assises, au troisième jour du procès de Fabien Lombaerts et René De Staerke qui sont poursuivis pour quatre homicides de SDF, comment les découvertes de corps en région bruxelloise et à La Hulpe ont pu être reliées entre elles pour finalement être regroupées dans un seul dossier portant sur les mêmes suspects.