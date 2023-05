La 2e phase du quartier Courbevoie en voie d’achèvement : tout est presque vendu

Développé par Les Jardins de Courbevoie, une association des sociétés de promotion Besix Red et Thomas et Piron Bâtiment, ce vaste projet immobilier est conçu sur la dalle sous laquelle reposent cinq niveaux de parkings, trois réservés aux navetteurs de la SNCB dont on se demande s’ils seront un jour occupés malgré le raccordement direct à la E411, et deux niveaux pour les occupants des immeubles.

92 logements pour étudiants

La première phase des constructions, comprenant 213 logements, est terminée depuis fin 2020, L’ensemble de ces 212 logements a été vendu. Le long du boulevard de Wallonie, un bâtiment est consacré aux logements étudiants avec studios, mini-lofts et appartements. Au total, ce sont 92 logements qui ont été construits.

Le chantier de la deuxième phase a démarré fin 2020. Il comprend un immeuble de 8 500 m2 de bureaux acheté par Befimmo. La spin-off de l’UCLouvain, N-Side, créée il y a vingt ans, spécialisée dans les solutions logicielles d’analyse et d’optimisation des données pour les secteurs pharmaceutiques et de l’énergie, s’installera dans le quartier Courbevoie. Le bâtiment comprend un espace de co-working. Les deux autres constructions de cette phase 2 deux sont dédiées au logement ainsi qu’à deux commerces: "Il reste 36 unités à vendre, dont les deux commerces. Le dernier bâtiment est en voie d’achèvement. Sa construction devrait être finalisée pour cet été", précise Camille Bousez, chargée de communication d’ Esprit Courbevoie, la dénomination donnée au quartier par les promoteurs.

1 100 nouveaux habitants

Le projet prévoit encore la construction des deux derniers lots: "Nous débuterons le chantier l’année prochaine, sous réserve d’obtention du permis", précise Camille Bousez. Les deux derniers lots comprendront 24 et 29 unités".

Ces deux bâtiments devraient être construits dans le prolongement de la rue de la Flèche vers la N4. Le quartier Courbevoie sera alors complètement achevé. L’ensemble des constructions devrait accueillir quelque 1 100 nouveaux habitants dans la cité universitaire.