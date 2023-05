Trois entrepreneurs du BW créent leur vin effervescent : "la première récolte se fera en septembre 2024"

Gary Garnier-Guisgand explique: "Nous avons lancé ce projet il y a environ deux ans et ça n’a pas été une mince affaire. Pour arriver à la phase actuelle de stabilisation de nos pieds de vigne, nous avons dû préparer le terrain, et analyser différents paramètres, comme l’ensoleillement, la composition des sols ou encore le niveau de pluie".

Les compétences d’Olivier, bioingénieur-œnologue, les ont notamment aidés dans cette tâche. Côté matériel, ils ont également pu compter au départ sur le soutien d’autres viticulteurs. À présent, ils disposent de leurs propres outils, dont un tracteur. Ils devraient acquérir sous peu des cuves et une presse, ainsi qu’un atelier et un lieu de stockage, pour garantir leur production de bout en bout.

Une activité très énergivore

Malgré l’engagement d’un ouvrier agricole à temps plein, le projet occasionne beaucoup de travail pour les trois associés. Si Gary et Nicolas doivent concilier cette entreprise avec leur quotidien – leur société de création de jouets durables basée à Waterloo –, Olivier est quant à lui ingénieur agronome, et bosse à 100% sur la culture. Mais les trois mettent "la main à la terre" tous les jours.

"On va voir les pousses le matin avant d’aller bosser, on y revient le soir, après le travail, et même pendant les vacances. C’est très énergivore. Le terrain est tout de même assez grand. Il ne s’agit pas d’un loisir. Nous avons effectué de gros investissements et nous voulons aboutir à un vin effervescent de valeur. On donne beaucoup car c’est passionnant, même si c’est parfois un peu dur à concilier avec la vie de famille…"

Les trois amis cultivent les trois types de cépages traditionnels champenois, à savoir du chardonnay (à hauteur de 60% de la surface cultivée), du pinot noir, et dans une moindre mesure, du pinot meunier. Ils ont à ce jour planté 38 000 pieds de vigne.

Pour cette année, leur objectif est de garantir l’enracinement des pieds. "Nous travaillons à rendre la vigne plus vivace en nous débarrassant des mauvaises herbes, entre autres, grâce à un interceps qui nettoie les abords des pieds jusqu’à 30 centimètres". Malgré des épisodes difficiles, comme la sécheresse de l’année dernière, ils se réjouissent tout de même d’avoir certains pieds qui dépassent 1,5 mètre. "Les épisodes pluvieux de ces dernières semaines ne sont pas un souci pour nous. Nous avons planté au printemps dernier et on est focalisés sur l’enracinement. Donc un terrain gorgé d’eau n’est pas une mauvaise chose du tout. Ce n’est évidemment pas la même chose pour les viticulteurs dont les vignes sont adultes, car les maladies guettent."

Label bio en ligne de mire

Les trois entrepreneurs, amateurs de bon vin, mettent un point d’honneur à créer un vin local et bio. "Nous avons déjà entamé les démarches pour obtenir le label bio", reprend Gary Garnier-Guisgand.

"C’est important pour nous car nous souhaitons un projet durable et aligné avec nos valeurs. Une vigne, c’est pour 80 ans, et ce sont donc nos enfants qui en seront les héritiers. Nous voulons leur laisser quelque chose qui ait du sens, et qui soit en phase avec notre philosophie de vie."

La mise en bouteille n’arrivera toutefois pas tout de suite. "La première récolte se fera en septembre 2024 et il faudra attendre la fin de l’année 2025 pour la mise en bouteille", explique enfin Gary. "Le stockage de la première cuvée durera entre 14 et 18 mois, et cela pourra ensuite aller au-delà, jusqu’à quatre ans, pour des cuvées spéciales où nous tenterons peut-être des innovations dans les mélanges."

Leur souhait est qu’à terme leur terrain puisse donner jusqu’à 35 000 bouteilles. Mais, patience, la première bouteille ne sortira pas avant 2026.

www.champdesvignes.be