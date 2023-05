Grez-Doiceau : un rallye d’ancêtres pour des patients atteints de cancer

En 2022, la première édition de ce rendez-vous avait réuni 55 oldtimers (véhicules âgés de 30 ans minimum) et avait permis de récolter 3 000 € pour le Relais pour la Vie d’Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Ce 4 juin, le parcours débutera à Archennes et passera par les différentes entités de la commune, y compris Florival, Biez, Bossut, Gottechain, Pécrot, Grez-Doiceau, Gastuche et Néthen. Plusieurs incursions dans les communes avoisinantes figurent également au programme. Tout au long de la journée, les participants devront répondre à des questions sur le parcours et participer à des épreuves pour se hisser en haut du classement.

La Vie-là : un refuge pour les patients atteints de cancer

Les fonds récoltés au cours de la journée iront à La Vie-là, une maison de soutien ouverte aux patients traités pour un cancer, pendant le traitement et pendant l’année qui suit. L’association, basée à Ottignies, offre une prise en charge globale selon le principe de la médecine intégrative, visant à améliorer la qualité de vie des patients. La réduction du stress, de la dépression, de la douleur chronique, l’amélioration de la tolérance au traitement, la modification des comportements de santé et l’amélioration de l’immunité sont autant d’objectifs poursuivis par l’association.

Infos et inscriptions au rallye: brigitte.vermer@gmail.com.