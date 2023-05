Le Spott à Ottignies-Louvain-la-Neuve et la Sucrerie à Wavre se font-ils concurrence ?

Le 2 décembre 2023, la pièce française Changer l’eau des fleurs sera jouée à la Sucrerie tandis qu’elle est programmée, les 14 et 15 février 2024, au Spott.

La Comédie de Bruxelles sera en tournée fin de l’année avec Le Dîner de cons. Le 5 décembre, la pièce sera jouée au Spott, le lendemain à la Sucrerie...

Le Spott et la Sucrerie se font-ils concurrence sur certains spectacles ? Nous avons posé la question au directeur du Spott, Étienne Struyf et au responsable de la Sucrerie, Patrick de Longrée.

"Je pense qu’il n’y a pas de concurrence, soutient Étienne Struyf. Ce n’est pas la première fois que nous proposons un même spectacle et cela n’a jamais été un problème. Nous ne touchons pas les mêmes publics et pour de tels spectacles, pas de souci, je suis sûr que les deux salles seront remplies. Je n’ai aucune crainte à ce sujet."

"Michel Galabru a joué chez nous !"

Et d’ajouter au sujet des pièces françaises : "À part ces dernières années, il y a toujours eu une tradition au centre culturel d’attirer des spectacles français. Michel Galabru a d’ailleurs joué chez nous! C’était notre marque de fabrique et je souhaite y revenir. Et en tant que centre culturel, notre rôle est de rendre accessibles les spectacles au plus grand nombre avec des prix inférieurs. En outre, ce sont des spectacles locomotives qui peuvent attirer des personnes qui ne viendraient pas et donc leur faire découvrir le Spott. Et pourquoi pas les faire revenir pour des spectacles plus confidentiels ? Mais on ne va pas en proposer 3 000 spectacles de ce type mais 2-3 sur une saison. Nous sommes donc dans une logique de complémentarité."

"60% de nos spectateurs viennent de Wavre"

De son côté, Patrick de Longrée rappelle que le fonctionnement des deux salles n’est pas le même : "La Sucrerie n’est pas directement organisatrice. Nous louons nos salles aux producteurs, tourneurs, organisateurs de spectacles. Ce sont eux qui nous choisissent pour leur projet. À l’inverse des centres culturels qui établissent une saison figée, nous sommes un lieu ouvert qui s’enrichit tous les jours de nouveaux projets culturels. Et quand on a connaissance de la programmation de nos voisins - il n’y a pas que le Spott, il y a aussi le Vilar, etc. - et qu’on reçoit une proposition pour un même spectacle, en fonction de ce dernier, on se dit parfois que ça peut être risqué et on invite l’organisateur à être prudent, à ne pas venir à la même période, par exemple. Entre opérateurs, on se concerte aussi et les expériences vécues nous montrent pour l’instant que cela n’a pas posé de problème. La Comédie de Bruxelles est déjà venue chez nous deux avec le même spectacle, sans ombrage pour l’une ou l’autre salle. Nous n’accueillons pas le même public : 60% de nos spectateurs viennent de Wavre. Et la plupart de nos spectacles sont complets. Tout cela est le signe qu’on a rempli une case vide."

"Un territoire attractif au niveau culturel"

Étienne Struyf relève aussi que les opérateurs se parlent et veulent travailler en bonne intelligence. "Cela vaut aussi pour les centres culturels de la province. On ne connaît pas la programmation des autres et avec des collègues, on souhaite s’échanger des informations car pour certains spectacles, cela pourrait être plus difficile pour remplir chacun sa salle."

Toutefois, le directeur du Spott souligne que la population du Brabant wallon augmente et que les gens ont de moins en moins envie d’aller vers Bruxelles pour voir un spectacle le soir. "Ils sont donc heureux de trouver une belle offre culturelle à proximité de chez eux. Il y a parfois en même temps une pièce jouée au Vilar, un événement à l’Aula Magna, un concert à la Ferme du Biéreau, un spectacle chez nous mais aussi dans une commune limitrophe… La culture appelle la culture et l’émulation doit être positive. Le territoire est attractif au niveau culturel et il y a de la place pour tout le monde."

Patrick de Longrée parle lui aussi de complémentarité. "Notre logique, depuis le départ (NDLR : les lieux ont ouvert en novembre 2019) , est que la Sucrerie doit être un lieu d’accueil complémentaire. Nous nous focalisons sur les gros spectacles français, les humoristes grand public (Virginie Hocq, PE, Laurence Bibot, Richard Ruben...) et les concerts de musiques pop-rock. La salle de 850 places est faite pour accueillir ce type de spectacle et des têtes d’affiche."

Le 19 novembre prochain, Therapy ?, groupe nord-irlandais de metal alternatif sera d’ailleurs à Wavre. "On a déjà accueilli les Girls in Hawaii, Kid Noize. Au niveau musical, on a commencé prudemment car c’est un public cible plus difficile à capter. Mais notre travail est de susciter, auprès des organisateurs, l’envie de venir chez nous, de prendre le risque de venir à Wavre."

Et avec l’Aula Magna ?

Le responsable de la Sucrerie s’occupe aussi de l’Aula Magna, à Louvain-la-Neuve. Celle-ci n’est-elle pas la principale concurrente de la Sucrerie ? "L’Aula Magna, avec ses 1 100 places, est une plus grande salle encore. Elle accueille des spectacles d’une plus grande ampleur ayant besoin de 1 000 spectateurs pour être à l’équilibre financier, comme les grands ballets, par exemple. En outre, on va développer une collaboration accrue avec le Vilar et son directeur Emmanuel Dekoninck pour ses gros accueils et ses grosses productions."

Patrick de Longrée n’en dit pas plus pour ne pas devancer la présentation du Vilar qui aura lieu ce lundi 22 mai.