Plus de 2 millions d’euros pour rénover le centre sportif de Perwez

Avant de se lancer dans de gros travaux, la majorité Ensemble ! avait décidé en 2020 de s’attacher les services d’un auteur de projet. "Au vu des différents problèmes liés à la structure et l’isolation du bâtiment, à l’optimalisation et la sécurisation des espaces, il était nécessaire de dresser des plans et réaliser des études", précise le bourgmestre, Jordan Godfriaux, dans un communiqué.

La deuxième grande étape, c’était la recherche de subsides. Une recherche fructueuse, le projet a en effet été retenu par le ministre wallon des Infrastructures sportives, dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie. "Il a approuvé la candidature relative à la rénovation énergétique du centre sportif. Ces travaux permettront d’économiser 42% de la consommation énergétique du centre sportif."

1,3 million de la Région wallonne

Sans parler des économies au niveau extraordinaire. Le budget total pour le chantier est évalué à plus de 2 millions d’euros par la société Axihome, alors que la Commune recevra un montant de 1,3 million d’euros de la Région wallonne. "Afin de procéder à une rénovation complète du centre sportif, il a été décidé en 2023 d’augmenter le montant des travaux de 225 000 €, subsidié à hauteur de 50 %."

Quels travaux seront effectués avec une telle enveloppe ? La liste est longue: une nouvelle toiture, de nouvelles menuiseries extérieures, une isolation des parois latérales, de nouvelles installations électriques, ventilation et chauffage. Afin de compléter la rénovation, il a notamment été décidé de réaménager les locaux et vestiaires, de remplacer les menuiseries intérieures, d’aménager les voies d’évacuation, etc.

Si tout se passe bien, le chantier devrait commencer dans le courant du deuxième trimestre de l’année 2024.

"Le collège et l’administration communale vont travailler à la recherche de solutions pour que les clubs sportifs puissent continuer à pratiquer leurs activités durant la période de rénovation", ajoute le communiqué.

Le point devrait passer sans encombre ce mardi soir, même si le groupe DRC + (opposition) aura son mot à dire sur l’avancement de ce dossier.