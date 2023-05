Orp-Jauche : les Fanfares d’Orp fêteront dès ce jeudi les 40 ans d’amitié et de musique avec Erla

"L’épouse de l’ancien bourgmestre d’Orp-Jauche travaillait à Bruxelles et avait un collègue autrichien d’Erla, rappelle Alain Docquier, administrateur des Fanfares d’Orp. Ils se sont liés d’amitié et des échanges se sont mis en place. La première fois que la fanfare est allée en Autriche, c’était en 1982. À cause du Covid, les festivités des 40 ans ont pris un an de retard, ce sera pour ce week-end de l’Ascension."

Les sociétés musicales des deux municipalités se rendent visite régulièrement, environ tous les quatre ou cinq ans. "Moi, je suis allé à Erla quatre ou cinq fois, je crois, poursuit-il. Je faisais partie d’une des premières délégations à se rendre en Autriche. On profite souvent de notre séjour pour visiter Vienne ou Salzbourg, qui se trouvent à environ 200 km d’Erla. Ce sont à chaque fois d’agréables moments, car nous sommes extrêmement bien accueillis." Et ce, malgré la barrière de la langue. "Le président d’Erla, Stéphane, parle français et s’occupe de toutes les démarches. Et moi, mon épouse a un très bon niveau d’allemand, ce qui facilite aussi les choses. Il y en a plusieurs qui se débrouillent bien."

Les Orp-Jauchois proposent également un joli programme à leurs invités. Après les retrouvailles de ce jeudi, au hall communal avec un vin d’honneur, les Autrichiens visiteront Bruxelles vendredi. "Ce sont à chaque fois de nouveaux membres, donc ils n’ont pas eu l’occasion de découvrir notre capitale", précise Alain Docquier. En soirée, la Muzieverein Erla donnera un concert pour remercier ses hébergeurs.

"Samedi soir, ce sera le bal avec l’orchestre Les Altesses. Mais avant ça, on répétera. Car dimanche, après le repas que nous partagerons, les deux sociétés joueront ensemble. Les Autrichiens ont retenu trois morceaux et nous aussi."

Le public, souvent très nombreux pour ces moments musicaux, aura accès gratuitement à l’ensemble de ces activités.