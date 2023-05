Tubize et Rebecq : vers une généralisation du 70 km/h sur la Nationale 7

Le député Écolo Laurent Heyvaert (Tubize) a relevé qu’ "entre Bierghes (Rebecq) et Saintes (Tubize), la N7 traverse quatre hameaux comptant plus d’une dizaine d’habitations. Cette route est considérée comme une route hors agglomération, donc la vitesse maximum autorisée y est de 90 km/h".

Et c’est là le problème. Les riverains estiment que cette limitation n’est pas adaptée et souhaitent limiter la vitesse à 50 km/h, estimant qu’on est là en agglomération. "Il faut que la vitesse corresponde à la réalité, a ajouté Laurent Heyvaert. Sur une route hors agglomération, il est normal de pouvoir rouler à 90 km/h, mais pas quand elle traverse des quartiers."

Le député a rappelé que le Plan Air Climat du gouvernement wallon prévoit de réduire la vitesse de 90 à 70 km/h en 2025, "en fonction de la réalité du bâti et de la sécurité de l’ensemble des usagers". Il a également souligné que la mesure est en vigueur depuis 2017 en Flandre, "où le nombre d’accidents avec blessure a diminué de 5,5% et où le nombre d’accidents avec blessure grave ou décès a diminué de 6,5%. L’Union des villes et communes de Wallonie demande d’ailleurs de prendre la même mesure au niveau wallon".

La ministre de la Sécurité routière, Valérie De Bue (MR), n’a pas fermé la porte à une intervention sur la N7: "Une diminution du 90 à 70 km/h serait possible pour renforcer le sentiment de sécurité et diminuer les risques. Des contacts sont en cours avec la direction territoriale et la bourgmestre de Rebecq pour tendre vers le 70. J’y suis favorable…"

Valérie De Bue a posé trois conditions. D’abord, l’objectivation de la situation. Une cartographie a d’ailleurs été demandée à ses services et elle sera bientôt terminée. Ensuite, des discussions doivent avoir lieu avec les autorités locales. Enfin, il faut accompagner ces mesures par des aménagements. "Sinon, le risque est que la limitation ne soit tout simplement pas respectée."

Le pétitionnaire demandait également que les véhicules de plus de 10 tonnes soient interdits sur la N7 entre le village de Saintes et la fin de l’agglomération du village de Bierghes. Sur ce point, la ministre a laissé entendre que ce serait impossible en raison du "trafic inéluctable" lié à l’activité de l’une ou l’autre entreprise installée à proximité. Enfin, Valérie De Bue a également affirmé ne rien pouvoir faire pour diminuer le bruit provoqué par le passage de véhicules sur le béton.