1Barber a quitté la ville pour la campagne de Lathuy : "le bâtiment de Jodoigne était devenu trop petit"

"Le bâtiment de Jodoigne était devenu trop petit, dit Evelyn D. Ghyssaert. Nous avions demandé (et obtenu) un permis pour agrandir mais malgré cela, l’espace restait limité et ne permettait pas de nous développer. Nous avons donc cherché autre chose. J’ai visité l’ancien Blokker mais au final, c’est à Lathuy que nous avons trouvé ce que nous cherchions. Les perspectives sont conséquentes et on peut même envisager des partenariats avec d’autres commerçants complémentaires."

C’est que, 1Barber étant devenu importateur officiel de la marque italienne Proraso, et après avoir racheté une marque belge, le nouvel espace permettra de développer le concept store. "Cela permet aussi de conserver notre barbier/coiffeur John Fadeur et d’accueillir plus souvent Diego Depature, un jeune qui en veut. Pour nous, le shop, c’est notre bébé. Pour John, c’est le salon, son bébé ! Après, soyons francs, quitter le centre de Jodoigne, c’était un deuil à faire, laisser ce beau bâtiment… Mais voilà, ici, nous pouvons accueillir plus de monde alors qu’il nous arrivait d’en refuser à Jodoigne."

Le bâtiment de Lathuy, là où l’on vendait des cuisines par le passé, est idéal. "C’est facile d’accès, le parking est vaste, nous avons une grande vitrine, cela attire le regard des gens qui passent sur la chaussée, alors que nous n’avons même pas encore installé d’enseigne. Bref, il n’y a que du positif. Vous savez, les gens venaient chez nous, dans le centre, pour nous… Donc, ils viennent désormais ici aussi. Nous ne sommes d’ailleurs qu’à 3-4 minutes du centre de Jodoigne."

John Fadeur, lui, est enchanté: "On peut vraiment travailler efficacement, et les clients viennent pour passer un agréable moment. Les hommes sont de plus en plus enclins à soigner leur barbe. Par le passé, avoir une longue barbe faisait négligé. À présent, c’est devenu tendance. Chez 1Barber, on travaille à l’ancienne, avec un moment qui s’apparente à un rendez-vous de relaxation !"