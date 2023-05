La Rixensartoise Viktoria Thirionet lance "Tout prêt, Tout près" avec des livraisons à Waterloo, Lasne, La Hulpe, Genval et Rixensart

Chaque semaine, la Rixensartoise propose 3 plats préparés (une viande, un poisson, un végé), une soupe ainsi qu’un cake et des collations qu’elle livre à domicile, pour les clients habitant les communes de Waterloo, Lasne, La Hulpe, Genval et Rixensart ou dans un point-dépôt à Genval, Waterloo,

Des légumes sur le pas de la porte

Ancienne journaliste du site d’information 7sur7 où elle était rédactrice en chef, elle a décidé de tourner la page du journalisme pour ouvrir les portes de sa cuisine. Et pas n’importe quelle cuisine puisque la sienne est implantée sur le site de la Ferme agroécologique de la Papelotte à Waterloo qui lui offre "un potager en permaculture qui me fournira la majorité de mes légumes littéralement au pied de ma porte. Cela me permet de respecter le rythme de la nature et de cuisiner ce qu’elle nous offre au moment où elle nous l’offre."

Des plats tout prêts, avec des ingrédients tout près et tout frais. la formule a été mûrement réfléchie.

"Il y a huit ans, j’ai passé mon diplôme de chef en cours du soir grâce auquel j’ai aujourd’hui accès à la profession. La cuisine a toujours été une passion et quand j’ai décidé de quitter le journalisme, j’ai repris une petite formation à La Ferme de Froidmont pour me mettre à jour et puis, j’ai fait un stage au restaurant Les Tilleuls de Marc Volkaerts. "

Elle a des enfants en bas âge et abandonne assez vite l’option de travailler dans un restaurant: "J’avais déjà cuisiné pour des amies puis des voisins m’ont demandé à cuisiner pour eux. Je me suis éclaté et tous ces petits signes qui sont venus à moi ont confirmé mon choix. Maintenant, il fallait que je trouve un métier sur mesure et une copine m’a suggéré de préparer des plats justes à mettre au four. Cette charge mentale des repas quotidiens, cela m’a tellement parlé."

80 plats par semaine

De son côté, pour diversifier ses activités, la Ferme dispose de bâtiments un comprend une cuisine professionnelle équipée aux normes Afsca.

"Je suis tombée sur leur site et ils cherchaient un porteur de projet pour leur cuisine. Je m’y suis rendue lors de portes ouvertes et je me suis dit que c’était ici que je voulais travailler. La cuisine, les serres… C’est parfait avec les légumes à portée de main dans l’esprit du développement durable, sans gaspillage et toujours avec l’idée de coller à la saisonabilité des produits."

Chaque semaine, le nouveau menu est mis à jour sur le site toutpret.be le lundi après-midi et vous avez jusqu’au au dimanche 22h pour passer commande. La livraison a lieu le mercredi suivant en fin de journée.

"Ce sont des plats traiteurs frais et majoritairement bio qui, grâce à leur mise sous atmosphère protectrice, se conservent jusqu’à 7 jours dans le frigo. Les clients ont plus qu’à les réchauffer. J’ai fait des tests que j’ai distribués à des connaissances pour avoir leur feed back sur la qualité et la cuisson. Les retours étaient bons."

Viktoria a la capacité de "sortir" 80 plats par semaine "mais à côté de cela, je ferai de temps en temps de l’événementiel (brunch, buffets…)".

Elle bénéficie de l’encadrement de CréaJob depuis le 1er mai dernier et pendant une année: "Leur soutien est vraiment capital pour le plan financier, la gestion administrative... J’ai aussi suivi des formations Afsca et de communication. Cela rassure et il faut dire que cela fait un an que je ficelle tous les détails de ce projet."

