Orp-Jauche : Benoît Roels sort un cinquième roman, "L’Épreuve"

"Hector, c’est le père d’une famille belge moyenne. Je me suis inspiré de ce que j’ai vécu durant la crise sanitaire, ainsi que de mes amis et mes proches. J’ai compilé tous les défis qui se sont présentés aux gens. L’enseignement à distance, que j’ai vécu en tant que professeur et père. Ma femme est infirmière à Saint-Luc. J’aborde donc le sujet de ces infirmières épuisées et vues comme des héroïnes mais qu’on préférait éviter à la boulangerie, de crainte d’attraper le virus. Un copain à moi avait un oncle en maison de repos, j’ai recueilli son témoignage. Personnellement, j’ai perdu ma maman au tout début, à la suite du Covid, je pense. C’était en février 2020, elle n’a même pas été testée. J’ai donc dû organiser un enterrement, vendre une maison. Sans parler de la folie dans les supermarchés…"

L’épreuve du choléra

Un épisode aux conséquences assez similaires aux dégâts occasionnés par le choléra, en France, au 19 siècle. "Pour prendre du recul, j’ai inséré une deuxième trame narrative, avec un personnage très éloigné de moi: une petite blanchisseuse de 30 ans, employée pour le compte du peintre Auguste Renoir, dans la région parisienne, et amoureuse d’Arthur Rimbaud... "

Le professeur d’histoire de l’art à la haute école de Vinci (de LLN) n’a pas choisi cette époque par hasard. "C’est le début de l’art moderne, le début de l’impressionnisme. J’en parle à travers la vie de l’héroïne. C’était le grand combat entre les impressionnistes qui voulaient changer la manière de peindre, vu la montée de la photographe et la concurrence de la peinture classique. Ce qui est paradoxal, c’est qu’on connaît tous Monet, Renoir ou Cézanne, alors que leurs toiles étaient vendues jusqu’à 300 fois moins cher que celles des peintres classiques, aujourd’hui méconnus." Ce qui rend la période encore plus spéciale aux yeux de l’Orp-Jauchois, c’est que ces artistes côtoyaient quelques grands noms de la littérature, comme Baudelaire, Mallarmé, Zola, Verne ou Verlaine. "À Paris en 1870, vous étiez entouré de génies."

Dans ce nouveau roman, le professeur mêle les destins de ses deux personnages de fiction. "Ils ont énormément de points communs ou de divergences. Que ce soit la manière de se protéger, au 19e siècle et durant le Covid, la réaction des autorités, ou encore la vie de couple, thématique que je développe dans de chacun de mes livres."

La grande particularité du Brabançon, c’est la préparation avant de se mettre à l’écriture. "Le défi, c’est de connaître ses personnages et de les apprivoiser dès le départ. Moi, je construis la pièce d’identité de chacun d’entre eux, tout est bien défini: les qualités, défauts, le milieu social, s’ils sont mariés, ont des enfants, leur métier et l’état psychologique. Je pense qu’on ne peut écrire une bonne histoire que lorsqu’on connaît bien les personnages. Quand tout ce travail est fait, c’est comme si je n’étais plus qu’un porte-parole. Ça vient tout seul."